【足球】德國玩家執教333季破《FM》世界紀錄　領曼市聯勇奪歐聯

玩《Football Manager》，你試過幾瘋狂？玩到所有球員變「random人」？玩到香港地區球隊贏亞冠盃？玩到業餘球隊贏歐聯？ 相信怎樣都不及德國玩家赫度（Sepp Hedel）瘋狂，他花了現實時間1940小時去玩了333個球季，刷新《健力士世界紀錄》。

《健力士世界紀錄》網站日前介紹了《Football Manager（下稱FM）》最新紀錄保持者赫度，他在遊戲中執教了333個球季，刷新世界上單次《FM》遊戲時間最長紀錄。之前的紀錄由玩了221個球季的波蘭玩家Michał Leniec所保持。

德國玩家赫度（Sepp Hedel）玩了333個球季，刷新世界紀錄。（健力士世界紀錄網站）

New record: Longest single game of @FootballManager ⚽

After 333 seasons, 1,940 hours of real-world play time and 42,672 goals scored, Germany's Sepp Hedel is victorious 🎮 https://t.co/2GUcPeAY6Z #GWRgamers — GuinnessWorldRecords (@GWR) October 2, 2019

赫度在2015年接觸《FM》，到2017年12月，他決定放手一搏，挑戰自己，剛好他那時到非洲工作，遠離家人朋友，有很多時間可以打《FM 2017》。他說：「我主要在非洲創造這個紀錄。當你遠離家鄉，你在家中做什麼都沒有所謂。」當他完成非洲的工作回到德國，遊戲進度就緩慢下來，他續說：「因為工作，只能於周末專心留在家中，但在每天工作完後，我都有幾個鐘可以打機。」

花了現實時間1940小時，赫度完成世界紀錄。《FM》遊戲中有領隊放假的選擇，但若要打入世界紀錄，則不可以長時間放假，規定放假時間不可超過遊戲中時間的5%，但赫度全勤，帶足333季而沒有休假。他說：「如果你在後備席上休休閒閒，是不可能贏得歐聯的。」

赫度玩《FM 2017》破紀錄。（健力士世界紀錄網站）

赫度在333季中，首支執教的球隊是曼市聯。（曼市聯Twitter）

赫度在遊戲中的執教生涯由英格蘭低組別聯賽開始，他介紹：「我最喜歡這個遊戲的是發展小球會，我由FC曼市聯（FC United of Manchester）玩起，直至2037年我終於贏英超冠軍，之前我連續6季得亞軍。這是個難忘的時刻！」曼市聯是由一班反抗格拉沙的曼聯球迷成立，是很多《FM》玩家喜歡使用的小球會。

赫度將英格蘭第6級聯賽的曼市聯，在2023年帶到上英超。談到在曼市聯執教生涯的難忘時刻，他說：「第一次贏到曼聯、曼城這些大球會時，十分興奮。當然，第一座英超冠軍也是，還有2037年第一次贏歐聯，擊敗馬德里體育會，也是重要成就。」

赫度簡直是「鍵盤領隊」的極致。（健力士世界紀錄網站）

赫度在曼市聯成功後，轉到印度的班加羅爾，為球隊興建全都印度最大的球場。（班加羅爾Twitter）

赫度之後尋找新挑戰，將目標放在印度聯賽，他說：「我在曼市聯執教了50年，贏盡所有榮譽，所以我要尋求新挑戰，簽約印度球會班加羅爾（Bengaluru FC）。這是完全不同的玩法，受廣告及轉播收益限制，你沒有數以百萬計收入，又不能簽入多於4個外援，所以我專心培訓小將，去完成目標。」

他在印度的最大成就是建球場，「我在2257年興建了印度最大的球場，有86250座位的Hedel-Arena。我在2075、2246及2255年都打入亞冠盃4強，對於一間印度球會來說，這是十分偉大的成就。」

經過印度的成功後，赫度鳥倦知還，回到成名地英國，執教英格蘭球會赫里福特聯（Hereford FC），目標是打倒前球會曼市聯的霸權！他說：「我在2277年回到英超教波，但我那時候發現，由我一手一腳壯大的曼市聯實在太強了，根本難以被擊敗。不過，我最終在2289年做到。」

赫里福特聯現在英格蘭第6級聯賽。（Getty Images/資料圖片）

赫度333個球季，原來只執教3支球隊。（健力士世界紀錄網站）

333個球季，赫度都很專一，就只教過3支球隊。回看在遊戲中的執教生涯，到如今手執世界紀錄，他感觸地說：「自己付出的努力得到成果，感覺很好！」

總結赫度這333個球季，他出戰15678場比賽，勝11217，和1997，負2464；攻入42672球，失15563球，勝率達71%，贏得729座盃賽冠軍，258次聯賽錦標，升班10次，還有個人領隊榮譽1028項。他總共花了90.41億鎊去收購684名球員，賣出491名球員，獲利80.65億鎊。

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