【體操．世錦賽】比拉絲完成兩項新動作　資格賽超高分首名晉決賽

奧運4金得主、美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）正在德國史特加的世界藝術體操錦標賽，力爭第5度奪女子全能冠軍。 外號「黑珍珠」的比拉絲，在資格賽完成兩項新動作，正式獲得第3及4項以其名字命名的動作，不過國際體操聯會對兩個新作動的難度評級，則令她感不滿。

比拉絲早於8月在美國錦標賽已成功做出兩項新動作，包括平衡木的屈體後空翻兩周轉體720度落地，及自由體操的屈體後空翻兩周轉體1080度，但需在國際賽事完成動作，才可正式獲命名，世錦賽正是她的目標。

比拉絲出戰世錦賽，在平衡木及自由體操均順利完成新動作。（Getty Images）

22歲的比拉絲昨日出戰世錦賽女子資格賽，分別在平衡木及自由體操完成新動作，意味她已成功獲得第3及第4項以她名字命名的動作，而這位美國選手在這兩個項目亦獲第1名，她在高低槓及跳馬，則分別以第7及第2完成資格賽，以總分59.432位列資格賽第一名，如在周四（10日）的決賽保持水準，極有機會第5度贏得女子全能冠軍。

比拉絲不斷創造體操歷史，獲譽為史上最強女子體操選手。（Getty Images）

不滿新動作評級 比拉絲狠批FIG「垃圾」



不過，早前國際體操聯會（FIG）為比拉絲兩項新動作的難度評級，自由體操新動作評級則為J，突破了I的最高評級；但其平衡木動作評級則令這位選手不滿，皆因難度評級為H。比拉絲早前在個人社交網絡狠批評級「Bullsxxt（垃圾）」，受訪時更指出FIG對她不公：「若是由另一國家的運動員提交這兩個動作，肯定是J，但只因為是我（而作出較低評級）的話，實在不公平。是的，我比其他選手都強，但我付出的努力也應獲肯定」。

若比拉絲在決賽保持水準，極有望再度在女子全能項目封后。（Getty Images）

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