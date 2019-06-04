【體操】石偉雄世盃奪兩金凱旋　提升動作難度再爭世界冠軍

兩屆亞運金牌得主、香港「跳馬王子」石偉雄，早前在世界盃（World Challenge Cup Series）連奪克羅地亞站及斯洛文尼亞站兩站冠軍，今日（4日）凱旋返港，獲親友、傳媒及市民迎接。 石偉雄由07年出道、09年首戰世界盃、14年奪得亞運金牌後一度受傷患所困，去年再成功衛冕亞運……十年間歷盡高低起跌，終一圓贏得世界盃獎牌心願，更一舉摘下兩金，他再一次喜言：「十年沒有白等！」 攝影：羅君豪

石偉雄從斯洛文尼亞往德國轉機，航班着陸之際，「石仔」的父母、妹妹等親友，及廿多名記者已在接機大堂守候，石媽媽期待兒子出現的同時，亦在盤算要為他煲湯：「好開心，好興奮，他等了十年，終於有成果！我會多煲湯水給他，我煲什麼，他都喜歡飲。」約半小時後，「石仔」穿整齊運動服現身，頸上掛着兩面花十年苦功爭取的金牌，石媽媽即步向愛兒、送上花束及擁抱。

石偉雄（左）凱旋回港，石媽媽（右）喜不自勝。（羅君豪攝）

3年苦練成就李世光跳 為世錦賽獎牌挑戰更高難度



在兩站世界盃的制勝關鍵，是石偉雄成功在比賽中做出3年前開始苦練的新動作──「李世光跳（笠松轉體270度後空翻兩周）」，難度之高是連他及李世光本人在內，全球僅6人能完成。「石仔」坦言，在克羅地亞站預賽要落硬地，教練緊張萬分，很多人都預期他會失敗，但最終順利完美，回想那一刻，他直言：「好開心！3年前開始斷斷續續地練，經常卡在第二個空翻，翻不動。亞運結束後，不斷訓練、集訓，幸好找到感覺……」

苦等十年終於完成奪得世界盃獎牌的心願，兩面金牌對石偉雄而言，等十年也值得。（羅君豪攝）

最高難度動作不是一天練成，練成後亦要更臻完美。石偉雄10月將回歸自己2007年首次參加世界錦標賽之地－－德國史特加，出戰世錦賽的跳馬單項及全能賽，並在7月往波蘭集訓，他認為要趁這段時間改進落地技術，若要爭取跳馬獎牌，更需提高第二跳難度。儘管教練Sergiy希望他爭取世錦賽金牌，但「石仔」希望順其自然：「心入面有想過，但還是不多說了，去做吧！我敢想敢做，慢慢就會成功……最重要是這幾個月做好本份，不要受傷。」在斯洛文尼亞站預賽，「石仔」小腿受輕傷，他表示問題不大，稍後會再檢查。

石偉雄奪世界盃雙金回港，教練Sergiy（左四）的周詳計劃及指導功不可沒。（羅君豪攝）

明年就是東京奧運，石偉雄認為這兩面世界盃金牌，予他更大信心：「儘管這兩站不是奧運積分賽，但體操運動員在世界級賽事拿到獎牌，實在難得，稍後就會開始計算奧運積分，我對此有信心。」教練Sergiy亦強調，兩人會一起為奧運奮戰：「我認為他有能力在世錦賽有好表現，然後再一同為奧運而戰！」

香港體操隊大師姐黃曉盈時隔4年再戰世界盃，坦言令自己找回動力。（羅君豪攝）

同樣出戰世界盃斯洛文尼亞站的「大師姐」黃曉盈，早年常受傷患困擾，亦因傷而由強項跳馬轉戰平衡木，她自2015年來首次參加世界盃，並取得第12名，她因而感觸不已：「跳完很開心，雖然因重感冒而不在最佳狀態，但仍應付到，對成績也滿意。本身跳馬才是我強項，現在被逼參加另一項，能取得中上的排名已經很好，令我更有動力回港再努力。」她表示希望透過內部測試，取得世界錦標賽參賽資格，但對於奧運則未抱太大希望，「會嘗試，但很困難，盡力做好自己吧！」