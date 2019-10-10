【英超Fantasy】全球第一玩家大有來頭　587分力壓全球近7百萬人

相信不少熱愛觀看英超的球迷，亦是英超Fantasy的一分子，既可以增加球賽的投入度，亦可以與朋友們進行「牙骹戰」，一舉兩得。8輪聯賽過去，全球最高分的玩家以587分高踞榜首，而該名玩家原來大有來頭。

全球有近7百萬英超Fantasy玩家，在每周死線前十分煩惱，要如何調動才可取得最多分數。現時在全球以587分高踞榜首的玩家Nick Tanner，陣容中有今季表現不俗的沙拿﹑沙迪奧文尼﹑譚美阿巴謙及普基等球員，每周為他帶來穩定的分數。

尼克泰拿在第8輪聯賽取得65分。（英超Fantasy截圖）

全球第一全隊陣容（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

這位領先群雄的玩家原來大有來頭，他就是前利物浦球員尼克泰拿（Nick Tanner）。他在接受傳媒《The Athletic》訪問時，表示在芸芸玩家中脫穎而出是一件十分瘋狂的事情，「我緊密留意每一場的英超賽事，我知道我有機會攀上第一，我一直以為是在英格蘭本土的榜首，但原來是力壓全球玩家，這是一件非常瘋狂的事，而我亦有與我的利物浦舊隊友分享。」

現年54歲的泰拿現役年代司職後衛，在8、90年代活躍於英格蘭球壇，曾經效力布里斯托城及利物浦。泰拿在1988至1994年間效力紅軍，上陣40場，唯一一個入球是在愛華頓身上取得，他之後因背傷影響而掛靴。他在1997年開始執教生涯，曾經執教6支不同的低組別球隊，在2011年後未有再執起教鞭。

利物浦舊將尼克泰拿在8﹑90年代效力紅軍。（Getty Images）

英超第9輪直播賽程（按圖放大）