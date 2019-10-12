【電競】暴雪向blitzchung退還獎金　停賽期減半　拒認政治處分

香港電競選手blitzchung早前在《爐石戰記》亞太區大師職業賽賽後訪問時說出「光復香港，時代革命」，被美國遊戲商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）指違反賽例，取消其參賽資格1年及沒收獎金後，引來世界關注，各地玩家除抵制《爐石戰記》外，更聲言要杯葛暴雪所有遊戲。 暴雪今日全球玩家發聲明，宣布在聽取玩家及員工意見後，將blitzchung取消參賽資格期限從1年減至半年，並撤回沒收獎金的決定。不過暴雪堅持對blitzchung 的懲罰與他的政治立場無關。

暴雪娛樂總裁J. Allen Brack，周六（12日）以「關於上周的《爐石戰記》大師職業賽事件」為題，向暴雪整個遊戲社群發出公開聲明。J. Allen Brack指，blitzchung被罰是因為違反了「他本人已了解並同意過的賽事規定」，而非因為他所表達的特定觀點，以及暴雪與中國的關係。

暴雪總裁J. Allen Brack（右一）向旗下整個遊戲社群發表公開信。(暴雪官方fb圖片)

blitzchung參加今次《爐石》大師職業賽與韓國選手對戰時情況。（網上截圖）

J. Allen Brack又表示，公司聆聽許多玩家、賽評、電競愛好者及公司員工的聲音後，發現針對blitzchung的決定太急，重新思考禁賽的罰則後，認為blitzchung禁賽6個月是較適當的裁決，因此作出調整。

除blitzchung「減刑」外，事件中負責訪問他的兩位賽評人，亦由原先被中止合作，改為暫定合作半年。暴雪認為賽評的任務是讓賽事轉播聚焦在賽事與競賽本身，暫停合作的期限也將定為6個月。

暴雪向遊戲社群發出公開信​全文（按連結進入）

除了blitzchung（圖右）受到判罰外，兩位台灣主播湯先生、偷米（左起）一樣受到解約處分。（網上圖片）

事件本身源於blitzchung在比賽後，接受兩名台灣主播旁述的訪問，期間他戴上防毒面罩以國語高呼「光復香港、時代革命」。暴雪隨即發出聲明，指blitzchung和兩位主播違規。blitzchung即時在大師職業賽被除名，被取消他於第二賽季所獲之獎金，更被剝奪參與《爐石戰記》相關電競賽事之資格1年。大會同時中止與兩名賽評的合作。《爐石戰記》又在官方微博轉發聲明，表示強烈憤慨與譴責，「一如既往地堅決維護國家尊嚴」。

曾幾何時，「暴雪出品，必屬精品」這個印象深刻記載在遊戲迷心中。暴雪由1994年推出《魔獸爭霸》開始為人所熟悉，至1996年推出《Diablo》，更被遊戲界稱為「神作」。暴雪在2002年發售的《Diablo II》除了攻入亞洲市場後，在香港更有不少年輕人玩得廢寢忘餐，成為城中熱話，令大眾對暴雪留下印象。暴雪2002年發售《魔獸爭霸III》更有助日後的電競發展建立基礎。

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2004年暴雪發售《魔獸世界》成為了MMORPG的龍頭，令暴雪不論名氣和收入也達到頂峰，大家都會期待暴雪新遊戲的發布，而《爐石戰記》的卡牌模式就是參考自《魔獸世界》，2014年發售時更為卡牌遊戲帶來新景象。