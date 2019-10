【電競】暴雪被指背棄民主自由犯眾憎　美參議員怒斥自甘墜落

香港電競選手blitzchung在《爐石戰記》大師職業賽訪問說出「光復香港,時代革命」最終被取消資格、沒收獎金和停賽1年,引來世界關注。 世界各地的玩家除了抵制「爐石戰記」外,更聲稱要杯葛「暴雪娛樂(暴雪)」的所有遊戲。有美國玩家更直言:「誰仍在玩,就是支持極權國家,壓制自由和民主。」

「暴雪出品,必屬精品」這句說話,曾經深深印在遊戲迷心中,暴雪由1994年推出《魔獸爭霸》開始為玩家熟悉,1996年發售的《Diablo》更被遊戲界稱為「神作」。

隨後2002年發售的《Diablo II》除了攻入亞洲市場外,在香港更有不少年輕人玩得廢寢忘餐,成為城中熱話,令大眾對暴雪留下印像。暴雪2002年發售《魔獸爭霸III》有不少玩家在這遊戲基礎下,創作不少Dota類型遊戲,助日後的電競發展建立基礎。

2004年暴雪發售《魔獸世界》成為了MMORPG的龍頭,令暴雪不論名氣和收入也達到頂峰,大家都會期待暴雪新遊戲的發布,而《爐石戰記》的卡牌模式就是參考自《魔獸世界》,2014年發售時更為卡牌遊戲帶來新景象。

不少網民和玩家不滿暴雪為取悅中國市場的行徑,將其商標改圖融入中國國旗內。(網上圖片)

《Diablo Immortal》被玩家諷刺是「過期的愚人節笑話!」(網上圖片)

凡事有起有跌,2012年發售的《Diablo III》與玩家期望有一定落差兼遇上MMORPG熱潮退散,《魔獸世界》收益大減。即使如此,由於遊戲品質較市面上其他同類遊戲優勝,玩家們依然對暴雪不離不放棄。

同年隨着《英雄聯盟》等DOTA類型電競遊戲快速發展,成為世界熱潮直至現在,但暴雪在電競遊戲發展一直停滯不前。事實上,暴雪多年來一直也有主辦即時戰略類的電競比賽。

2015年正是DOTA類電競熱潮的頂峰,暴雪發布了《暴雪英霸》,可惜未能擋住同類型的《英雄聯盟》,只剩下少數玩家堅守。而2014年發售的《爐石戰記》雖然帶來收入,但話題性不夠。

暴雪曾有收購RIOT失敗的傳聞,最後RIOT旗下遊戲《英雄聯盟》帶起電競熱潮。

最後2016年發售《鬥陣特攻》,雖然短暫帶來話題性和好評,可是隨着遊戲更新令遊戲平衡性失衡,玩家和電競迷均有所減退,暴雪在電競市場未能取得重要位置,只能靠「食老本」在上年發布會前預告會推出新版本《Diablo》令世界各地玩家期待暴雪重回正軌。

可惜所謂新版本《Diablo》只是一隻和中國網易合作開發的手機遊戲,令全世界玩家一起抨擊暴雪,令暴雪低潮繼續。今次禁賽事件之中外國玩家的憤怒,或多或少是多年下來所累積的積怨。

《鬥陣特攻》曾一度帶起電競話題。(網上圖片)

今次禁賽事件,外國玩家認為那已是價值觀的問題,不少玩家都認為今次事件之中,暴雪為穩固公司在中國的市場,放棄了全世界的玩家,更有網民將暴雪的商標放入中國國旗上,諷刺暴雪作為美國公司,為金錢放棄民主和自由。

美國知名討論區reddit,更因為暴雪版太多人討論,令riddit一度停板90分鐘,網民更稱:「誰仍在玩,就是支持極權國家,壓制自由和民主。」

《爐石戰記》大學聯賽,美國大學生舉牌撐香港民主運動。(網上圖片)

除網民外,一群暴雪員工今早在twitter上載一張在公司門外舉傘的照片,以示支持香港民主運動並與公司立場割席。

美國民主黨參議員懷登(Ron Wyden)更在Twitter指摘:「暴雪自願羞辱自己取悅中共,美國公司不應放棄自由賺快錢。」(Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck.)

