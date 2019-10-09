【電競】暴雪被指背棄民主自由犯眾憎　美參議員怒斥自甘墜落

香港電競選手blitzchung在《爐石戰記》大師職業賽訪問說出「光復香港，時代革命」最終被取消資格、沒收獎金和停賽1年，引來世界關注。 世界各地的玩家除了抵制「爐石戰記」外，更聲稱要杯葛「暴雪娛樂（暴雪）」的所有遊戲。有美國玩家更直言：「誰仍在玩，就是支持極權國家，壓制自由和民主。」

「暴雪出品，必屬精品」這句說話，曾經深深印在遊戲迷心中，暴雪由1994年推出《魔獸爭霸》開始為玩家熟悉，1996年發售的《Diablo》更被遊戲界稱為「神作」。

隨後2002年發售的《Diablo II》除了攻入亞洲市場外，在香港更有不少年輕人玩得廢寢忘餐，成為城中熱話，令大眾對暴雪留下印像。暴雪2002年發售《魔獸爭霸III》有不少玩家在這遊戲基礎下，創作不少Dota類型遊戲，助日後的電競發展建立基礎。

2004年暴雪發售《魔獸世界》成為了MMORPG的龍頭，令暴雪不論名氣和收入也達到頂峰，大家都會期待暴雪新遊戲的發布，而《爐石戰記》的卡牌模式就是參考自《魔獸世界》，2014年發售時更為卡牌遊戲帶來新景象。

不少網民和玩家不滿暴雪為取悅中國市場的行徑，將其商標改圖融入中國國旗內。（網上圖片）

《Diablo Immortal》被玩家諷刺是「過期的愚人節笑話！」（網上圖片）

凡事有起有跌，2012年發售的《Diablo III》與玩家期望有一定落差兼遇上MMORPG熱潮退散，《魔獸世界》收益大減。即使如此，由於遊戲品質較市面上其他同類遊戲優勝，玩家們依然對暴雪不離不放棄。

同年隨着《英雄聯盟》等DOTA類型電競遊戲快速發展，成為世界熱潮直至現在，但暴雪在電競遊戲發展一直停滯不前。事實上，暴雪多年來一直也有主辦即時戰略類的電競比賽。

2015年正是DOTA類電競熱潮的頂峰，暴雪發布了《暴雪英霸》，可惜未能擋住同類型的《英雄聯盟》，只剩下少數玩家堅守。而2014年發售的《爐石戰記》雖然帶來收入，但話題性不夠。

暴雪曾有收購RIOT失敗的傳聞，最後RIOT旗下遊戲《英雄聯盟》帶起電競熱潮。

最後2016年發售《鬥陣特攻》，雖然短暫帶來話題性和好評，可是隨着遊戲更新令遊戲平衡性失衡，玩家和電競迷均有所減退，暴雪在電競市場未能取得重要位置，只能靠「食老本」在上年發布會前預告會推出新版本《Diablo》令世界各地玩家期待暴雪重回正軌。

可惜所謂新版本《Diablo》只是一隻和中國網易合作開發的手機遊戲，令全世界玩家一起抨擊暴雪，令暴雪低潮繼續。今次禁賽事件之中外國玩家的憤怒，或多或少是多年下來所累積的積怨。

《鬥陣特攻》曾一度帶起電競話題。（網上圖片）

今次禁賽事件，外國玩家認為那已是價值觀的問題，不少玩家都認為今次事件之中，暴雪為穩固公司在中國的市場，放棄了全世界的玩家，更有網民將暴雪的商標放入中國國旗上，諷刺暴雪作為美國公司，為金錢放棄民主和自由。

美國知名討論區reddit，更因為暴雪版太多人討論，令riddit一度停板90分鐘，網民更稱：「誰仍在玩，就是支持極權國家，壓制自由和民主。」

《爐石戰記》大學聯賽，美國大學生舉牌撐香港民主運動。（網上圖片）

除網民外，一群暴雪員工今早在twitter上載一張在公司門外舉傘的照片，以示支持香港民主運動並與公司立場割席。

美國民主黨參議員懷登（Ron Wyden）更在Twitter指摘：「暴雪自願羞辱自己取悅中共，美國公司不應放棄自由賺快錢。」（Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck.）

一群暴雪員工今早在twitter上載一張在公司門外舉傘的照片，以示支持香港民主運動並與公司立場割席。（reddit）