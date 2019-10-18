【學界D1游泳】前港將吳鎮男批大會可悲　「政治不應牽涉體育」

港九區學界D1泳賽今日（18日）於九龍公園游泳池舉行，主辦的香港學界體育聯會據悉因安全問題，今屆減少向每間學校派發門票，昨日也臨時公布限制傳媒於賽區進行直播及採訪。三位現役或退役港隊代表吳鎮男、劉彥恩及施幸余，過去也曾於這個以熾熱氣氛聞名的比賽中成名，他們對此又有甚麼看法？

吳鎮男：對限制感可悲 望大會檢討

學界年代曾為聖若瑟出戰的前港隊泳手吳鎮男，畢業後每屆賽事也會到場為師弟打氣，他坦言D1泳賽一直是全港最高水準的賽事，多位港隊代表均從學界出身，若場上觀眾及啦啦隊人數大減，感覺始終稍有不足，「無論對任何人也絕非好事，家長想支持也無法入場，連教練希望落場支援也遇到困難，對我來說是十分可惜。學界賽事不應該是這樣，政治還政治，不應牽涉體育。」

吳鎮男指出往年總入場門票數目約2000多張，惟今年數量僅為約1600張，學校安排門票時只能先滿足泳隊需求，再按次序分配予啦啦隊、老師及教練，「沒理由剝奪其他學生入場的權利，現在上層觀眾席很空虛，一點氣氛也沒有。若然D1泳賽已經這麼多限制，相信其他項目也會大受影響。」學界賽事近年備受注目，吸引多間本地媒體採訪，吳鎮男也不認同禁止傳媒在賽區內採訪的規限，「這個賽事全城矚目，卻竟然沒採訪區，傳媒只能在泳手休息時做訪問，這是很可悲的事。大會應該檢討問題，否則只會辛苦泳員及記者。」

吳鎮男認為學體會需檢討安排。（袁志浩攝）

有保安在賽區附近巡邏視察，在往年賽事中較少見。（袁志浩攝）

劉彥恩：尊重學體會決定

女拔舊生劉彥恩則有另一種看法，她認為門票雖較前兩年少，但氣氛沒太大影響。她說：「尊重學體會有他們自己的考慮，相信是經深思熟慮後的決定。各人盡自己責任便可以，往時我完成比賽後也會在看台上叫到聲沙，今日也會在自己崗位上盡力為師妹付出及打氣。」至於同屬女拔舊生的施幸余，今屆就首次以教練身份入場，她指昨日才獲悉限制傳媒採訪及直播的消息，認為今日現場情況「沒預期中差」，並希望下周五（25日）決賽日安排會有改善。

受門票限制影響，部份學校的打氣區內出現空櫈。（張倩儀攝）

施幸余未言退 再戰明年世錦賽

施幸余在上年印尼亞運後逐漸轉型為教練，似乎為退役作打算，她笑言隊友及學員目前也對她的角色相當混淆，但未來會先再專注在泳手方面發展，「亞運後多了教練工作，但近期又多了練水。想再參與明年的短池世錦賽，始終自己較擅長在短池上發揮，是個好機會，往後才慢慢轉向教練方面。」她又指將會參加11月初舉行的香港長池分齡游泳錦標賽，賽事將在香港體育學院上演。