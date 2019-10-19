跑鞋科技愈來愈精密，在馬拉松紀錄連環刷新後，觸發「科技禁藥」疑問。類似情况早已出現在另一個人競速大項——游泳。 回顧千禧年後，泳衣科技快速發展，連身泳衣出現後大幅提升泳手表現，世界紀錄破完又破，令外界關注。國際泳聯（FINA）結果檢討後修例，禁止高科技泳衣。

千禧年前的國際大賽上，選手大多穿起傳統泳衣或三角泳褲出賽。但2000年悉尼奧運，競賽泳衣大變，不少男、女泳手穿上連身泳衣，男泳手穿泳褲亦以長褲居多。這些競賽泳裝剪裁貼身，有助減低水阻。

俄羅斯飛魚波波夫在連身泳衣年代，依然穿上三角褲。（Getty Images）

澳洲長途泳手科比是首批穿上高科技連身泳衣的泳手。（Getty Images）

隨後數年，連身泳衣成為潮流，製造物料亦不斷改進，多個項目的世界紀錄不斷被刷新，引起關注。2008年，泳衣廠商Speedo在美國太空總署協助下，推出俗稱「鯊魚衣」的LZR Racer連身泳衣。泳衣「一件過」無縫設計，減低泳手身形影響之餘亦減低水阻達3%，使用浮水物料聚氨酯製造而加強浮力，有助加快速度，其他廠商亦紛紛開發及改良泳衣。

北京奧運上，游泳賽事選手大部分都穿鯊魚衣，創下多項世界紀錄。（Getty Images）

泳手採用鯊魚衣後「瘋狂」破世界紀錄，當年北京奧運產生25項世界紀錄及65項奧運紀錄，而全年合共產生108項世界紀錄。游泳界一直關注情况，陸續有教練指泳衣徹底改變泳賽，必須規管。2009年，FINA開始着手管制高科技泳衣，但「科技禁藥」問題亦出現。同年3月，瑞典泳手艾莎瑪（Therese Alshammar）於打破50米蝶泳世界紀錄後，被揭在鯊魚衣下再穿一件緊身泳衣，加強壓逼身體及鎖留空氣，提升浮力，結果成績被判無效。

物料與設計，不但促進去水，減低水阻，而且提升浮力，令泳手游得更快。（Getty Images）

同年7月世錦賽，首3天游泳賽事已產生15項世界紀錄。正在商議限制泳衣的FINA，於賽事中途宣布於2010年禁絕高科技鯊魚衣，訂明泳衣物料必須為紡織物，採用天然或合成物料製造。男泳手泳褲長度從肚臍到膝，女泳手泳衣不得遮頸和及膝，且不得使用拉鍊等。「鯊魚衣末年」，合共147次刷新世界紀錄。