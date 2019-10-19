【謝德謙︱英超遊物】阿達馬查奧爾速度「屈機」　打防反戰術一流

在遊戲當中有很多不同種類的球員，當中有速度型、力量型和技術型等等不同的球員，不知道大家屬意喜歡起用哪一種類型的球員呢？ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

阿達馬​查奧爾電競評語：速度屈機 適合防反

如果以我球員身份角度看來俱備速度的球員一會是最難應付，因為他們可能不需要太多的技術層面就能將對方玩弄於股掌之中，就好像狼隊的前線球員阿達馬查奧爾（Adama Traoré，馬會譯名艾達馬查奧）一樣，只是速度就能面對曼城都能梅開二度，帶領球隊在作客環境全取三分！

阿達馬查奧爾速度高，擅擺脫防守，打防反戰術一流。（Getty Images）

英超第9輪直播賽程，焦點大戰是「雙紅會」曼聯迎戰利物浦。（01美術製圖）

阿馬達查奧爾在遊戲速度數值高達97，相比曼城的辛尼還要高，在速度上可以說是「屈機」但除此之外原來盤球數值也不俗，所以你是常用防守反擊的戰術，計算性價比後用阿馬達查奧爾可說是最適合不過！

阿達馬查奧爾，作客面對曼城仍能梅開二度。（Getty Images）

另一點都可以提一提就是今屆領隊紐奴嘗試放他在右翼衛，相對地比較防守多一點，但效果出奇地好，加上他體能狀態不俗，就算剛剛完成一個進攻都能快速回防，對曼城一戰他的有效箝制史端寧亦應記一功，所以在遊戲裡面不妨將他放在右邊不同位置試試效果如何！

英超第9輪賽程。（01美術製圖）

英超 狼隊 VS 修咸頓 星期六晚上10時50分 Now Sports英超3台 (Ch. 623) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】