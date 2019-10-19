【單車．亞錦賽】李慧詩延續爭先賽連勝周日爭金　李思穎全能摘銅

香港單車隊於今屆亞錦賽暫時獲得一銀二銅，金牌重任莫非再次落在「牛下女車神」李慧詩身上？ 今天的爭先賽上演預賽至8強，李慧詩所向無敵晉級準決賽，明天將向金牌進發。

儘管李慧詩（Sarah）今早於預賽因誤穿彩虹戰衣，被裁判長要求必須根據賽例穿回代表隊戰衣（即港隊戰衣）方能出賽，最終只能向隊友李海恩借衫，但其表現未受影響，在200米預賽踩出10.75秒，首名晉級16強，並先後淘汰哈薩克及馬來西亞選手，晉級4強，明早將鬥日本的小林優香，爭入決賽，另一4強戰線則是中國的鍾天使對日本的太田梨由。

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李慧詩（左一）周日爭奪爭先賽金牌。（香港單車隊提供）

李海恩與另一隊友李燕燕則相繼出局。李燕燕在16強負予馬來西亞的Fatehah Mustapa，李海恩則於8強反勝為敗，在先勝太田梨由一仗後，連輸兩場，以場數1：2出局。

今天尚有成年組的男、女子全能賽，其中李思穎首戰成人組的全能賽就奪得銅牌，總分為137分，日本及中國選手分奪金銀，梁嘉儒則以「梗頸四」完賽。羅子駿早前以第12名完成男子競輪賽。青年組方面，程嬿珊於女子爭先賽8強落敗，無緣4強。

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