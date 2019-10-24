【Marieke Vervoort安樂死】「輪椅女保特」辭世　殘奧留光輝戰績

「享受生命中每一個微小時刻。」「輪椅女保特」華禾特（Marieke Vervoort）在完成里約奧運後說道。殘奧金牌得主﹑被譽為「輪椅女保特」的比利時輪椅競速選手，在比利時時間周二（22日）執行安樂死，以40歲之齡結束一生。

比利時輪椅競速選手華禾特，在21歲起患有脊椎退化症（Spinal Degenerative Disease），此病症帶來的痛楚使她難以忍受，她在2008年向法庭申請安樂死，並簽下安樂死的確認書，她在出生地迪斯特（Diest）執行安樂死，並在當地時間周二結束40年的人生，與世長辭。

縱然華禾特難敵身體的痛楚，但她在運動場上留下彪炳的戰績。（Getty Images）

「輪椅女保特」生涯大賽的彪炳戰績（按圖放大）

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縱然華禾特早在2008年已決定安樂死，但她的人生依然活得積極，她在2012倫敦殘奧中，在T52級100米及200米輪椅競速奪得一金一銀，更打破100米當年的歐洲紀錄。「輪椅女保特」在2015年的IPC田徑世界錦標賽中，在T52級100﹑200及400米賽事封后，之後她在2016里約殘奧中再在T51/52級奪一銀一銅。即使華禾特難敵身體病患的煎熬，但她在運動場上卻留下亮眼的戰績。

華禾特在倫敦殘奧奪得一金一銀。（Getty Images）

與不治之症纏鬥多年，對華禾特而言，安樂死是一種解脫，「若果沒有安樂死的話，我早就自行了斷我的生命。安樂死確認書使我變得平靜，一旦再無法承受下去，我便可以永遠擺脫痛苦，但我在離開人世前，亦希望努力地把握生命每一刻，好好享受活着的感覺。」