【歐洲青年聯賽】莫高高首度為多蒙特建功　刷新最年輕入球紀錄

多蒙特「神童」莫高高（Youssoufa Moukoko）以14歲之齡跳級至U19青年軍，並代表球隊出戰歐洲青年聯賽，他更攻入開紀錄的一球，打破賽事最年輕入球球員的紀錄。

「神童」莫高高在今季被提升，助多蒙特青年軍出戰U19聯賽，更在首戰披甲狂轟6球，現時已累積15個入球，其中對利華古遜一仗中，更交出3個入球及助攻，技驚四座。

該名出生自喀麥隆的年青球員，代表多蒙特出戰歐洲青年聯賽（UEFA Youth League），連續3仗正選披甲，終於在作客國際米蘭一仗首度在歐洲青年賽上有進帳。

越級挑戰的莫高高，在開賽早段一次個人突破，由禁區外闖入禁區，以速度力壓對方守衛起腳破網，為多蒙特先拔頭籌。莫高高以14歲10個月29日之齡在歐洲青年聯賽建功，刷新在賽事中最年輕球員的入球紀錄，將原先由阿積士球員Youri Regeer擁有的紀錄改寫。

莫高高以僅14歲之齡取得首個歐洲青年聯賽入球。（多蒙特官方Twitter截圖）

莫高高入球逐格睇（按圖放大）

莫高高的名字一直與「神童」扯上關係，去年在U17德甲聯賽累積狂轟50球。

雖然他在喀麥隆出生，但他亦曾經代表德國U16出戰，而他的表現亦吸引到德國主帥路維的眼球，並靜待莫高高的成長，「我與多蒙特U19的教練有聯絡，大家亦看到他的潛質，但我們不要給予莫高高太大壓力，讓他慢慢進步。」