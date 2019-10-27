【英超】車路士4：2挫般尼連贏7場　普列錫上演「完美帽子戲法」

基斯甸普列錫（Christian Pulisic）今季以6400萬歐元，由多蒙特轉投車路士，上陣機會不多，但周日（27日）隨隊作客般尼大演帽子戲法，助「藍戰士」以4：2贏波後，獲林柏特大讚是車路士「進攻球員該有的模樣」。

普列錫自8月底後就失去了正選位置，上陣時間不多，令人質疑其千萬身價。不過，這名美國國腳周日一戰左右腳及頭槌攻入3球，完成「完美帽子戲法（Perfect Hat-trick）」。車路士今仗由韋利安「埋齋」，雖然般尼有積洛迪古斯、杜韋麥尼爾追回兩球，但最後仍要以2：4吞敗。

普列錫21分鐘偷走般尼球員腳下球後，單騎入禁區起左腳破網，為車路士先開紀錄。（Getty Images）

車路士多得普列錫的精彩演出，於各項賽事連贏7場，林柏特賽後盛讚這個贏波功臣，希望在英超得到首個入球可以讓普列錫更有信心：「過去數周普列錫在訓練中的表現，與及今仗他在場上的影響力，就似是跟所有人說『我來了』。」

【英超】車路士貴價新兵普列錫失寵 力求機會證明自己有資格留隊

普列錫自8月後首次正選上陣大演帽子戲法。（Getty Images）

林柏特大讚普列錫今戰盡演功架。（Getty Images）

林柏特：普列錫今戰盡顯功架

林柏特又說：「我為他感到高興，這亦是我隊進攻球員應有的模樣，要令對手感到受威脅，埋門時要夠冷靜果敢。他今仗可算是盡顯功架。」這名21歲美國國腳今仗重返正選交出這樣的表現，想當初加盟後不久就失寵，林柏特認為普列鍚的身價確實為他帶來一定壓力。

「我知道普列錫為美國今夏出戰美州金盃，只得一個星期的休息，」林柏特說：「之後就要面對轉戰英超的壓力，所以我以自己認為最佳的方式去處理他的情況，就是給他上陣時間。他今場絕對值得正選上陣，表現絕對是妙不可言。」