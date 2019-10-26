【英超】大衛施華為曼城267場披甲破紀錄　領軍主場3球挫維拉

在曼城效力十載的大衛施華，在今輪英超主場迎戰阿士東維拉以隊長身份正選上陣，成為曼城在英超上陣次數最多的球員。「藍月」亦憑史達寧﹑迪布尼及根度簡各建一功，以3球輕取維拉。

曼城早前鬧「中堅荒」，史東斯今仗傷癒復任正選，夥拍費蘭甸奴扼守中路，周中於歐聯梅開二度的阿古路，今仗先列後備，大衛施華以隊長身份領軍，是他效力曼城以來第267場聯賽，成為球隊史上上陣最多球員。

史東斯傷癒復出，與費蘭甸奴一同扼守中路。（路透社）

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作客的阿士東維拉，上半場中段有麥甘尼把握史東斯誤傳後熨射，曼城門將艾達臣單手撲出，維拉杜格拉斯雷斯入楔補射同樣被巴西門將瓦解，及後該名維拉球員在禁區內倒地，球證翻查影像助理裁判（VAR），認為不構成12碼。

維拉上半場攻勢比主隊更有威脅，復出的史東斯在禁區內封阻馬莫特查斯古特的射門時，落地時手部與皮球有接觸，但球證翻查VAR後未有示意12碼。曼城戰至上半場末段有打開紀錄的黃金機會，史達寧左路突破傳中，大衛施華禁區內撞射僅僅柱邊出界，兩軍在上半場互無紀錄。

上半場兩度使用VAR，但同樣未有吹罰12碼。（路透社）

上半場未有進帳，曼城易邊後不足1分鐘便打開紀錄，加比爾捷西斯與維拉的明斯爭頂後，皮球落在無人看管的史達寧腳下，上仗連中三元的他推入禁區起腳，射破湯希頓的「大細龍門」，協助球隊領先。維拉的後防在失守後漸見不穩，在後場誤傳被史達寧搶得皮球，並傳給正對龍門的加比爾捷西斯，惜該名巴西箭頭的射門被泰朗明斯在白界線前解圍，曼城錯失鞏固領先優勢的機會。

曼城的一次角球機會，迪布尼接應回傳斬中，期間未有任何球員碰到皮球下直飛死角，在下半場20分鐘拉開比分。同樣來自角球攻勢，根度簡在禁區內凌空補射建功，在5分鐘後再度射破對手大門。費蘭甸奴在比賽末段情急下踢跌對手，兩黃一紅被逐離場。維拉在完場前亦有機會「破蛋」，幸麥甘尼的射門中柱彈出，結果「藍月亮」以3球擊敗維拉，以22分繼續列聯賽次席。

史達寧繼上仗連中三元後再有進帳。（路透社）

根度簡的凌空抽射破網，助球隊射入第3球。（路透社）

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