【J League．日本遊記】一場球賽玩足半日　真正有心思的足球推廣

日本足球賽事一向以「球迷體驗」為優先考慮，去過日本睇波的朋友，相信都很享受場外各個食、玩、買的攤位，當地人逢周末預早兩、三小時到場吃吃玩玩，再看球賽，就是半天的家庭活動或是拍拖節目。 相對香港足總旗下盃賽連贊助都欠奉，J League賽會花盡心思，以創意形式供給大量曝光機會吸引機構贊助；贊助商又細心考慮賽會、球隊、球迷以至傳媒的需要，大家互惠互利，才是真正有心推廣足球。

除了贊助商相關的攤位，場外當然有兩隊精品販售，同時有大量美食、遊戲攤位，章魚燒、炒麵、炸雞、啤酒，應有盡有，加上比賽場地埼玉2002球場外，本來就有一片相當廣闊的草地，不少球迷都會預早到來野餐、踢波，遇上好天氣，絕對是一大享受。

比賽門票才大約200港元，就換得大半天的娛樂，加上比賽水平相當不俗，球迷當然不容錯過，但即使不是球迷，也不妨到來體驗一下日本人對一場足球比賽所花的心思。

札幌岡薩多隊長福森晃斗（左）及川崎前鋒隊長小林悠（右）賽前先禮後兵，這幀照片賽前傳遍全國以至海外，放在桌前的山崎餅乾亦傳遍每個角落。（高詩琦攝）

早前走訪的日本聯賽盃，自1992年創辦開始就一直由山崎餅乾（Yamazaki Biscuits Company，簡稱YBC）作為主贊助商，日聯盃由2016年開始，也正式改名為YBC Levain Cup。說是有心思的推廣，當然不止放幾塊廣告板那麼簡單，還有大量商品、遊戲，更有鋪天蓋地、由內到外都隨處可見的餅乾！

比賽前夕的記者招待會，台上桌前滿是山崎出品的零食，記招室另一端還設置「放題」，放着山崎各款餅乾、薯片、咖啡、茶飲，讓到場工作的傳媒隨時充飢。

單是在賽前，兩隊球員及監督在台上握手的照片傳遍全國，已讓山崎在日本全國千萬球迷、以至為數不少的海外球迷眼前曝光。

不斷供應的零食及飲料，雖不貴重，但顯示出對傳媒的體貼及尊重。另外，部份J League球會亦會在賽事中供應便當，天冷時亦會有熱咖啡。（高詩琦攝）

從賽前到比賽日 隨處可見贊助商認真的心思



賽前一連串活動亦盡見心思，山崎和J League除聯手舉辦山崎禮品包抽獎，更邀請由J1至J3共3個級別球隊，派出球員拍片設計餅乾食譜，再供球迷投票。從球星搞笑地設計美味食譜的片段，宣傳光譜又能覆蓋無份參賽球隊的球迷。

最令人期待的，當然是比賽日體驗！儘管已不是頭一兩次採訪日本球賽，但對於習慣在香港工作的記者，這場日聯盃的「宣傳位」可說是驚喜處處，既自然不造作、亦為贊助商建立了相當正面的感覺，以下就讓圖片說故事了：

+ 7 + 6 + 5

川崎前鋒在一番激戰之後，終於擊敗札幌岡薩多，第一次奪得盃賽冠軍，沒想到賽後推出一連串奪冠特別版精品，一樣有山崎餅乾的影子：

+ 3 + 2

J League海外事業部部長大矢丈之說，與山崎餅乾合作多年，早已是如家人般的存在，最重要的是為球迷帶來好的賽日體驗。（高詩琦攝）

賽會贊助商花盡心思 香港到底缺了什麼？



最令人感動的，是J League與山崎餅乾的合作並非單從呆板的商業角度考慮，而是細心地從不同群體的角度去細想，怎樣的宣傳策略最適合贊助商、又能讓球迷有最好的體驗，為吉祥物度身訂造的形象、和「能吃的風呂桶」更是神來之筆，證明的確有花心思讓球隊獨有文化與贊助商的特性融合。



香港足球當然無法與日本足球相比，無論市場規模、收益、觀眾人數、競技水平都差天共地，強要比較亦絕不公平；但香港各大盃賽近年幾乎沒有任何冠名贊助，現在的足總市場推廣部，又是否真的已經盡力「度橋」去吸引贊助商？即使是商業角度最有吸引力香港代表隊，也沒有能帶來真正收益的贊助品牌，難免令人失望，尤記得早些年反擊中國足協的海報造成莫大迴響，值得鼓掌，現在也許欠了機遇，已不復再。推廣香港足球是很困難的工作，但限米煮限飯之下，至少不要放棄，至少，要有「心」。