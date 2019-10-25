【J League．日聯盃】札幌岡薩多冒暴雨操練　泰國美斯成媒體寵兒

日本聯賽盃決賽明午（26日）開戰，《01體育》走訪日本埼玉，直擊川崎前鋒及札幌岡薩多賽前備戰及比賽盛況。 札幌岡薩多因「泰國美斯」猜拿貼加盟而人氣急升，去年升上J1後，今年更是隊史上首度打入盃賽決賽；川崎前鋒過去兩年稱霸J1，但兩戰日聯盃決賽都敗北而回。無論哪一隊奪冠，都開創球隊歷史。 香港01記者高詩琦 琦玉直擊

埼玉2002球場既是浦和紅鑽主場、亦是日本最大的球場，但在賽前一日中午舉行的公式操練，札幌岡薩多及川崎前鋒都無緣在內訓練，全因東京天氣極為惡劣，下起大雨之餘更狂風大作，記者由浦和美園站步行到球場的15分鐘路程間，已全身濕透，大風更令人舉步維艱。

日本聯賽盃決賽 札幌岡薩多 Vs 川崎前鋒 日期：26/10/2019（六） 地點：埼玉2002球場 時間：日本時間下午1:05（香港時間下午12:05） 有線電視662台直播

兩軍監督及主將賽前一同出席記招，左起：札幌岡薩多監督柏度域、札幌岡薩多後衛福森晃斗、川崎前鋒中場小林悠、川崎前鋒監督鬼木達。（高詩琦攝）

兩支決賽隊伍在惡劣天氣下備戰日聯盃決賽（按圖放大）

猜拿貼：希望為泰國球迷捧盃

不過，決心要搶得隊史首座盃賽冠軍的札幌岡薩多，仍按時開始在埼玉2002球場的副場訓練，過去幾仗都因傷缺陣的泰國球星猜拿貼，已如常參加全課訓練。作風親民的札幌，未有按慣例限制媒體只能拍攝15分鐘，而是開放全課操練，惟天氣越加惡劣，全軍操練半小時後終決定結束訓練。混合採訪區中，最受歡迎的當數猜拿貼，這位泰國球星除日本本土媒體，尚要應付來自泰國、新加坡及香港的傳媒，儘管未能肯定明日能否上陣，但「泰國美斯」仍對自己赴日後首場決賽充滿期待：「因為受傷而缺席了幾場比賽，幸好隊友們努力打入了決賽，明天會有很多泰國球迷入場，希望能為他們捧盃！」

猜拿貼受訪後擺出招牌甫士。（高詩琦攝）

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鬼木達望川崎破宿命 小林悠：我和球隊都有所成長

川崎前鋒近兩年都在J1封王，但在29輪聯賽過後暫列第6，只比第8的札幌高兩位，而且川崎過去4次打入聯賽盃決賽，都在沒有入球的情況下落敗，監督鬼木達苦笑道：「面對札幌這樣擅於進攻的對手，大家都希望能取得入球吧，不過我們首先要擺脫從未在決賽入球的命運。」主將小林悠則坦言，兩年前在聯賽盃決賽0:2敗予大阪櫻花一役，他仍記憶猶新：「兩年前在決賽落敗的記憶，仍是遺憾，但兩年間我已連續兩年贏得聯賽冠軍，希望在明天的決賽中，能展現出自己和球隊在兩年間的成長，同時以勝利去彌補兩年前的遺憾。」

川崎前鋒監督鬼木達希望打破聯賽盃決賽不勝走勢。（高詩琦攝）