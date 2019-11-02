【場地單車】李慧詩世界盃白羅斯站出擊　爭先賽首圈次名晉級

「牛下女車神」李慧詩於東京奧運前最後一個賽季出擊，今天亮相2019/2020世界盃白羅斯明斯克站，以10.590秒完成女子爭先賽200米資格賽，以第2名晉級，今晚將向金牌進發，誓要延續自2018年6月以來的爭先賽不敗戰績。

李慧詩（Sarah）將於11月底於主場出戰世界盃分站，此前先鬥白俄羅斯站及波蘭站。在隊友繆正賢、梁寶儀和李思穎分別完成男子記分賽、女子記分賽與女子捕捉賽後，Sarah、李燕燕及李海恩今日於爭先賽登場，「女車神」依然狀態大勇，以10.590秒完成200米資格賽，第2名直入16強。兩名隊友之中，李海恩以10.975秒完成，排第15名晉級32強，2人稍後將繼續出戰，力爭賽季首面獎牌。另一港將李燕燕則造出11.459秒，排名第30而出局。

李慧詩誓要延續爭先賽不敗戰績。（Getty Images）

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至於周五賽事，早前於亞錦賽大放異彩的繆正賢及梁寶儀，分別以第14及第7完成男、女子記分賽，新星李思穎則於女子捕捉賽踩出第14。

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