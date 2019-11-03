【欖球世界盃】英格蘭3度決賽落敗屈居亞軍　南非相隔12年封王

在日本舉行的欖球世界盃（Rugby World Cup），今日於橫濱國際綜合競技場上演最後一戰，由英格蘭與南非爭奪四年一度的世界盃殊榮，結果南非以32：12擊敗英格蘭，第3度在欖球世界盃封王。

英格蘭欖球隊上屆主場舉辦世界盃，可惜經歷極度失望的一屆，在分組賽出局。英格蘭在4年後捲土重外，在今屆小組賽以3勝1和的戰績，首名躋身8強，及後分別力克澳洲及新西蘭，殺入決賽，力爭繼2003年後再嘗世界盃冠軍滋味，與兩屆冠軍得主南非，爭奪今屆錦標。

南非在下半場達陣鎖定勝局。（路透社）

兩軍在開局初段戰況激烈，一度打成6：6平手，但英格蘭在上半場末段兩度失守，以6：12落後結束上半場。在欖球世界盃史上，未有球隊在半場落後的情況下反先奪冠，英軍當然希望改寫歷史。可惜，英格蘭在易邊後被南非再度拉開比分，而南非及後取得今仗首次達陣，遙遙領先英格蘭13分，結果以32：12擊敗英格蘭，再度在欖球世界盃稱霸，繼1995及2007年後，第3度世界盃封王。

南非相隔12年後，再度在欖球世界盃封王。（路透社）

南非在2007年揚威法國世界盃，英格蘭現任主教練艾迪鍾斯（Eddie Jones）以助教身份，協助該支非洲勁旅奪冠。如今成為對手，率領英格蘭，卻第3度在世界盃決賽落敗，在今仗賽後承認對手發揮更佳，但亦未能掩蓋其失望之情，「南非值得成為冠軍，他們在今仗表現勝於我們。即使我們成為世界第二佳的球隊，但這並非我們的目標，隊員為比賽付出相當多，我以全隊球員為榮。」

英格蘭主教練艾迪鍾斯賽後深表失望。（路透社）