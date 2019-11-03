【世界海岸賽艇錦標賽】西班牙隊偷步被罰　香港女隊奪世界冠軍

由黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄及謝欣妏組成的女子四人雙槳有舵隊，今日與另外兩支香港代表隊出戰世界海岸賽艇錦標賽，最終因首名衝線的西班牙隊起步偷步，由第二名衝線的「香港隊01隊（HKG01）」摘金，取得今屆香港首面獎牌。 賽亞軍由俄羅斯隊取得，丹麥緊隨其後列第3。另一支由黃樂堯、蔡映莉、潘柯羽、張海琳、陳美靜的香港隊（HKG04），則在決賽11支隊伍中名列第10。

五女坦言對奪冠感意外，事實上今場決賽驚險萬分，先是黃湘儀抱病上陣，她在初賽後因飲到海水患腸胃炎，決賽後下艇時仍需隊友扶助；另一成員洪詠甄的槳位有兩顆螺絲鬆脫，不過港隊發揮未受影響，最終以第2名衝過終點。其後，因西班牙隊起步時偷步被罰加時間，港隊得以在主場揚威，獲得世界冠軍。

HKG1隊以第二名衝線後振臂歡呼。（張浩維攝）

黃湘儀初賽後患腸胃炎，抱病出賽後需隊友攙扶。（葉詩敏攝）

梁穎桉坦言沒有想過取得第一，「想喊呀！本來只是想向住第一而追到第二，現在好像多了個Bonus。」五女笑言全程互相提點，舵手謝欣妏更叫喊足全程激勵士氣，「叫大家頂住！」在主場摘下世界冠軍意義重大，特別是抱病的黃湘儀更眼泛淚光提到：「即使外國對手體格和身形比自己強，都證明我們是可以競爭的。」在主場獲得世界冠軍，謝欣妏坦言是對5人多年堅持和練習的肯定，「是一個鼓舞。」