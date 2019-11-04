【賽車．羅馬直擊】李英健葉恭正雨戰更勇　第6名完賽超預期

賽車運動會最後一日，香港隊代表逐個出成績單。房車賽代表詹家圖走出噩耗，首次正常以第8排位起步，可惜最後出現碰撞，以第9名完成。 壓軸戲碼GT CUP正賽，香港車隊之前因違反「性能平衝規則」而被罰至維修站起步，但香港代表葉恭正（Paul）和李英健（Marchy）把握每個機會，從最尾的21位追至第6位完成賽事，成香港隊代表中最高排名。 01體育記者潘思維 羅馬直擊

香港車手實力一直被低估，今次賽車運動會是好機會讓眾車手證明自己。香港隊在GT CUP就像坐過山車，之前因為「性能平衝規則」被罰選拔賽取消成績，還要在正賽時於維修站以第21位起步。先發起步的Paul在第一個圈時慢前車9秒，幸好天雨關係Paul前面有最少4架車「炒車」，Paul則穩定行駛面對險況，雖然一度因為馬來西亞突然打滑停在賽道中而差點相撞，幸好第一次賽GT的Paul冷靜處理。

賽事過了32分鐘，選手可以交替，Paul在交棒給Marchy時已經追上第14位，Marchy上場不久就已經出現安全車，這架安全車使香港隊受惠不少，與主車群拉近距離。當安全車離開時，雨勢也變大，場上有不少的危機，但對香港隊就只有機沒有危，前車想乘着雨勢不斷進攻，Marchy也不例外，不少車手都在這個時侯「打滑」而退出比賽。直到賽事剩下12分鐘時，安全車再次出現，Marchy在安全車出現前已經追至第7位，但Marchy也因為這架安全車出現再沒有追趕機會，因為賽會以場道不適合比賽原因，要以安全車結束這次比賽。

兩位香港GT代表賽後都非常興奮。（潘思維攝）

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詹家圖用實力征服噩運 人車合一正賽誓搏到盡

比利時車隊在安全車出現期間，違規超越前車被賽會處罰，香港從第7位升至第6位完成今次GT CUP賽事，亦都達到Paul賽前訂下的頭十目標。賽後兩名車手興奮得擁抱起來，Paul興奮說：「好似坐過山車一樣，從21位起步到第6位完成，真的不容易。起初我們以雨胎出發這個判斷是正確，場上很多車頭都用『光頭胎』去衝，可惜下起大雨，令到我們受惠，當然仲要多謝Marchy幫助我很多，才有今次成績。」

Marchy亦說：「你都見到我今日早上面色都不太好，沒想過能以第6完成，最後竟然比目標頭10更好的成績真的很開心。」最後Marchy被問道最後以安全車完成賽事會否不值，Marchy很認真地說：「賽車是一項講求安全的運動，作為車手當然想比賽可以繼續，但是賽道和天氣的確不能夠開賽，都很欣賞大會這個決定。」

阿Paul避過馬來西亞的一次賽道上的「打滑」令港隊追至16位。（公關提供）

香港車隊在GT Cup戰術奏效，由維修站起步力追下以第6位完成。（公關提供）

詹家圖力抗噩運 「前十完成有交代」

參加房車賽的詹家圖堪稱「黑仔王」，第一日就因為引擎入草要換引擎，被罰在排位賽中包尾起步，但仍能夠見車過車，成為正賽第8位起步。

今天正賽，詹家圖在雨中作賽，起步不錯佔上第7位；他於比賽初段被英國車手碰撞，仍能保持第7位直到比賽尾段，惟瑞典車手轉彎時沒有減速，當詹家圖的戰車成「煞車點」被撞，令詹家圖飛出賽道，幸好詹家圖在沙池前可以救車，順利回到賽道，但排名跌落第9位，最後亦以第9位完成賽事。賽後詹家圖心平地說：「不是太滿意自己的排名，但換了引擎來說，能成為頭十算是不錯成績。」賽會也就今次瑞典車手與詹家圖碰撞的一事，可能變動排位，但直到完賽超過7小時都未更新。

香港車手詹家圖，一直與後面瑞典車手攻防戰。（公關提供）

意大利小將力克以色列車手主場奪冠

F4賽事方面，香港隊代表洪壽鴻早前因排位賽未能做圈速被取消資格，今天的F4正賽沒有香港車手出戰，但賽事一樣緊張，以色列和意大利車手鬥到最後一圈才分出勝負，結果由意大利16歲小將羅素奪得F4冠軍。作為今次製造20多架「港產F4」的KCMG車廠創辦人Paul賽後都有感慨道：「能夠見到20多架自己生產的車在車場上比賽，每架車都非常穩定完成賽事，我十分開心，未來兩年的FIA賽車運動會的F4都繼續由KCMG負責，未來首先會先改善波箱轉波速較慢的問題。」

F4比賽早段一直是由以色列選手帶頭。（潘思維攝）