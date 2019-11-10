【東京奧運．欖球】港女七欖勇闖4強　小將林洛文半場兩度達陣

以老帶新的香港女子七人欖球隊，繼昨日（9日）於東京奧運亞洲區外圍賽A組分組賽取得1勝1負後，今日在8強戰最後一場以47:0輕取韓國，次名出線4強後，將在今日下午硬撼B組首名晉級的哈薩克，力爭決賽席位。

小將林洛文、西門紫玉正選上陣

香港女子七欖隊在廣州大學城體育中心進行的東京奧運亞洲區外圍賽，於分組賽首日先贏斯里蘭卡，再敗予亞洲勁旅中國隊。調整後今早與實力相均的韓國進行最後一場小組賽，兩名17歲小將林洛文和西門紫玉齊齊正選上陣，昨日表現大勇的前者更擔任罰球主攻手。港隊憑林洛文上半場火速梅開二度，加上親自操刀兩個附加罰球而領先14:0。陳穎在完半場前取得達陣，並再由林洛文射入附加罰球，助香港確立21：0的優勢。

林洛文年僅17歲，已為香港出戰奧運資格賽。（香港欖球總會提供）

易邊後港隊繼續掌控戰局，陳穎、藍嘉敏和潘凱恩先後達陣，而後備入替的潘凱恩負責主理罰球，並命中3次附加罰球。首為大港腳披甲的港青成員西門紫玉，在完場前偷襲得手，取得今仗最後一個達陣，鎖定47:0的勝利。



藍嘉敏：有能力擊敗哈薩克

藍嘉敏賽後表示：「我們的表現更上一層樓，年青球員的融合十分理想。我們和哈薩克都是老對手，只要能好好執行部署，我們是有能力擊敗她們。」港隊取得兩勝一負後以A組次名出線，將於下午1時14分進行的4強戰，惡鬥B組首名哈薩克。A組首名出線的中國隊則將對B組次名泰國。