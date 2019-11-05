【東京奧運】港女子七欖隊周末戰外圍賽　力爭奧運入場券

香港女子七人欖球隊將在今周出戰2020東京奧運亞洲區外圍賽，由莊嘉欣與李念殷以老帶新率領下力爭奧運資格。

世界七人欖球系列賽排名前4的男、女子隊，將會直接取得東京奧運入場券，其餘隊伍則需參加各個洲份的外圍賽來爭取東京奧運資格；而未有取得前4的香港女子七人欖球隊將在明日赴廣州參加周六展開的外圍賽，處於A組的港隊將與中國、斯里蘭卡與韓國爭奪出線席位。

球隊將在本周六日出戰外圍賽，力爭冠軍直接取得奧運資格。（葉詩敏攝）

女子隊今日在出發前會見傳媒，隊長李念殷（Melody）透露球隊在10月遠赴加拿大集訓備戰，「同組中國、斯里蘭卡對手身型高大且靈活，希望在與加拿大隊與球會隊對戰，能加強己隊防守。」

女子隊在剛結束的3站亞洲系列賽取得不俗成續，在第一站更獲得第3名，主將莊嘉欣坦言球隊雖加入了不少新面孔，同時注入了活力，「相比上一屆，是缺少了如潘柏欣等經驗主力帶住我們，但年輕新球員很有活力，我們在亞洲系列賽也試用了不同組合去夾，是個學習的過程，我也很期待與上屆外圍賽的不同火花。」

隊長李念殷表示做好防守、減少失誤是關鍵。（葉詩敏攝）

在3站亞洲系列賽和加拿大集訓後，港隊對爭奪東京奧運資格已準備就緒，Melody表示最重要是減少失誤，「中國隊具速度、走位靈活，我們要做好防守，而此前3站對斯里蘭卡也能取勝，我們只要能把握進攻，準確做好自己位置。」

港隊在這「一站過」外圍賽不容有失，雖然今屆奧運資格外圍賽缺少了強敵的東道主日本隊，Melody認為其他隊同樣會以100%全力準備和努力爭勝，不容掉以輕心。莊嘉欣續謂今站8隊中只有一隊能獲資格，不能輕視每支隊伍的爭勝心：「由1/8到1/4、1/2決賽爭冠機會，希望八分之一的『一』會是我們。」

隊中有不少港青成員，注入活力。（葉詩敏攝）

主教練莫以恆（Iain Monaghan）認為以老帶新的陣容發揮穩定至為關鍵，也相信球員在體能和心理都已預備好爭入奧運，「過去10個月一直在磨合，一班港青有力量型也有技術型，如Anna Birkett（林洛文）和西門紫玉（Florence Symonds）也很有潛質，這支女子隊成長了不少，我很有信心她們能為香港做到最好。」

東京奧運欖球亞洲區外圍賽在本周六及周日進行，港隊將先後與斯里蘭卡、中國與韓國對壘，爭取冠軍與奧運入場券。