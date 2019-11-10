【英超】利物浦鬥曼城　高普籲冷靜應對　「今戰重要但絕非關鍵」

利物浦現時於英超領先曼城6分，香港時間周一凌晨主場激鬥曼城，外界都視今仗為爭標關鍵一戰。 不過，「紅軍」陣營有一個人不這麼認為，那個就是領隊高普（Jurgen Klopp）。

利物浦今仗只要贏波，就可以將與曼城在英超的分差拉開到9分，英國傳媒認為這將對他們爭標十分有利。不過，高普認為球季才進行了三份之一，現時就已經指首循環「利曼大戰」對奪冠十分關鍵，可謂言之過早，誇大了今仗的意義。

周一12:30am 利物浦 Vs 曼城 英超 NOW 621/611台直播

利物浦現時於聯賽榜領先曼城6分。（Getty Images）

「今戰不會決定任何事，什麼事都決定不了」高普賽前說：「只要享受這場比賽，不用將它扭曲到非其本質的比賽。」高普又指今場比賽肯定十分刺激，但賽季仍很漫長：「今季賽程十分精彩刺激，但這場波後還有26場英超比賽要踢，即是我們有78分要搶。所以大家去享受這場特別的比賽吧。」

高普承認今仗的重要性：「沒錯，今仗是重要，但絕非關鍵。」

高普指今仗雖然重要，但未至於到關鍵一役。（Getty Images）

高普認為賽季漫長，以今仗去決定冠軍言之過早。（Getty Images）

「不怎麼享受比賽」

被問到會不會特別享受這種大戰，高普直言：「我一直都被問這個問題，之前的也好，今仗也好，作為領隊我會否享受這種比賽。老實說，我一回都不怎麼享受那90多分鐘的過程，實情是我的領隊生涯差不多全部比賽都是這樣。」

高普稱自己一向都不太享受比賽。（Getty Images）

「比賽時我正在工作，情況不允許我去想我有沒有享受比賽，」高普解釋：「但有些情況我會感受到喜悅。見到球員表現有進步，一起同步成長，將球隊帶領到高峰，那份成就感會令我十分高興。」