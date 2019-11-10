【英超】阿仙奴5場不勝　艾馬利帥位危　堅稱仍可重返前四

英超今周上演兩場「強強對決」，除了利物浦對曼城的榜首大戰，李斯特城對阿仙奴一役也是左右前列形勢的一仗。 最終阿仙奴慘吞李城兩蛋，在各項賽事連續5場不勝下，許多阿仙奴球迷已失去耐性。但領隊艾馬利卻呼籲阿迷們「冷靜」，到底原因為何？

阿仙奴早前一輪隊長風波後，格列沙加復出無期，改由奧巴美揚任隊長，今仗作客李斯特城，大部份時間踢成均勢，到68分鐘李城由泰利文斯在禁區右側橫傳，伏兵12碼點附近的占美華迪在無人看管下接應，輕鬆射入打開紀錄。全場未能取得任何中目標埋門的阿仙奴，在75分鐘再失一球，占士麥迪臣接應華迪回傳射地波入網，為李斯特城鎖定2：0勝局。

占士麥迪臣（左）及占美華迪（右）分別為李斯特城建功，擊敗阿仙奴。（路透社）

相比李斯特城強勢地在各項賽事取得5連勝，追至落後榜首的利物浦5分，阿仙奴則已慘遭5場不勝，暫時在聯賽榜列第6位，阿迷紛紛在twitter表達不滿，甚至要求到場觀賽的總監魯爾沙尼耶趁國際賽期易帥。

賽後，在風口浪尖的領隊艾馬利卻認為為時尚早：「我們仍有時間復原，我知道我們遭受許多批評、也會接受，在未能獲勝的情況下，遭批評正常不過。」他又呼籲阿仙奴的每一份子「冷靜」：「我想向阿仙奴的每一位傳達一個訊息：保持冷靜，因為我們還能進步」。

阿仙奴在今季首12輪英超賽事，僅贏4場，主帥艾馬利表現飽受批評。（路透社）

艾馬利認為他麾下的兵工廠仍有希望，全因他覺得阿仙奴在未失波前，表現一直不俗，「當李斯特城攻入第一球時，我們失去了在賽事中取得成果的可能性。失波之前，我們的心態一直很不錯，也很好地執行戰術」。然而，在逆境下仍能執行戰術、保持鬥心，不是一支強隊應有的質素嗎？艾馬利卻認為，當務之急是在主場取得好成績，「就像李斯特城那樣」。

早前經過一輪「沙加風波」後，終由奧巴美揚戴起隊長臂章，卻無助場上表現。（路透社）

國際賽期之後，阿仙奴將先在英超主場對修咸頓、再於歐霸主場對德甲球隊法蘭克福。即使艾馬利能捱過國際賽期，若未能如他所言在主場交出好成績，帥位相信亦笈笈可危。