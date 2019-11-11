【場地單車．世界盃】李慧詩連續兩站爭先奪金　月底主場戰香港站

「牛下女車神」李慧詩自去年6月開始，在女子爭先賽一場未失，早前先後在亞洲錦標賽及世界盃場地單車賽白俄羅斯站封后。 作為世界盃賽季第2站的英國格拉斯哥站周日（10日）煞科，Sarah早前在競輪賽因炒車飲恨，今日轉戰女子爭先賽，成功再奪金牌，保持18個月不敗走勢。

李慧詩昨晨在女子競輪賽次圈不慎炒車，雖有擦傷，但仍完成排名賽，今日繼續出戰女子爭先賽，她在資格賽（200米行進間計時）壓軸出場，踩出10.758秒，排第4位出線，以前4名的資格直接打入1/8賽。另一港將李海恩，則以11.174秒排第22名，成功出線至1/16賽，但敗予法國的古露絲（Mathilde Gros），未能再進一步。

Sarah接下來先在1/8決賽淘汰英國的馬格特（Mary Marquardt），8強亦順利擊敗哥倫比亞的芭約娜派達（Martha Bayona Pineda）。進入4強，Sarah的對手是費德列芝，這位資格賽首名的德國車手雖有過人速度，但在今季世界盃尚未有個人項目獎牌落袋。

首回合Sarah率先出發，成功先下一城；次回合李慧詩殿後，費德列芝雖極力想以速度拉開跟Sarah的距離，但李慧詩再次展現極強的爆發力，在最後一個彎位從外檔爆贏對手率先衝線，以2：0取勝打入金牌戰，她亦展露出滿意的笑容。另一場4強賽事，德國車手軒絲兩回合擊敗烏克蘭的史達莉高娃（Olena Starikova），同樣打入金牌戰。

李慧詩連續兩站爭先奪金（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

李慧詩在金牌戰與過往多次碰頭的軒絲交手，再一次直落兩局擊敗對手，奪得金牌，延續爭先賽不敗走勢。

下一站世界盃將在香港主場舉行，屆時李慧詩將率領一眾好手，在將軍澳單車館獻技。由於全球頂尖車手都極力在世界盃爭取重要的奧運積分，以取得明年東京奧運參賽資格，可以預期大部份世界級車手都會來港，上演一幕幕精彩鬥法。