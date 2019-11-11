【世界盃外圍賽】謝德謙回歸港足拋開私心　冀向球迷回饋正能量

香港足球代表隊今日（11日）進行操練，為11月兩場世界盃亞洲區外圍賽備戰。港隊在頻繁賽程及傷兵問題困擾下，主帥麥柏倫稱訓練成效不高。可是，在決選名單出現不少變動下，港隊又可否擦出不一樣的火花，為本地球迷帶來另一場振奮人心的比賽？

港隊今日在將軍澳足球訓練中心展開決選後首課操練，訓練內容以傳送、走位及射門為主，惟大多昨日剛戰畢高級組銀牌的球員僅在旁恢復，未有投入全數練習。港隊主帥麥柏倫對此情況感到無奈，也指出對賽程安排的不滿，「球員周四要比賽，但周日卻要踢球會賽事。他們周一需要休息、周三卻是官方賽前練習，代表我們僅得周二可完整地訓練。」他指出缺乏訓練的情况令人難以置信，坦言球隊目前跟應有水平仍有距離；若要進步，就必須花更多時間下苦功。

港隊主帥麥柏倫（左二）在今日操練時相當認真及嚴謹，多次指正個別球員。（袁志浩攝）

麥帥又稱，隊長黃洋腰部有輕傷，跟今日在場邊練跑的艾里奧一樣，能否上陣需視乎情况而定。他也解釋決選24人原因，「丹尼首場停賽，但我想他繼續隨隊。有球員因傷落選，也有好球員如謝德謙跟基奧雲尼入圍，名單有改變也是一件好事。」

港足隊長黃洋昨日比賽時腰部受傷，今日只能於場邊慢跑及作恢復練習。（袁志浩攝）

謝德謙球隊行先 扶助後輩傳授經驗

今季在冠忠南區表現出色的門將謝德謙，6月時雖曾入圍決選，惟當時最後因傷退隊。這次是他自2017年10月後再度於決選後隨港足操練，他指自己感覺「舒服」，不過由於是再度跟守門員教練范俊業合作，在訓練上跟以往沒太大分別。談及可有寄望能再穿起港隊戰衣，阿謙稱現時會以「協助」性質居多，「每位球員也渴望上陣，但每隊正選門將只得一位，不能單憑私心想踢便踢，以球隊利益為先。自己已很久沒入選，仍需時間跟隊友默契，反而可向年青球員傳授更多經驗。」

港隊首課操練以射門為主。（袁志浩攝）

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本港今日於多區發生衝突，阿謙指自己也受近期社會情況而影響心情，惟足球員只能在場上做好自己應有責任。他說：「足球員唯有練好球技，在球場上或成績上令香港市民開心。近期社會太多負能量，我心情及情緒也很低落，希望港隊球迷繼續入場支持，給予球員多點能量，我們也會向他們回饋正能量。」

基奧雲尼的射術可否為港隊希望衝擊？（袁志浩攝）

基奧雲尼有望再披甲 「努力達到主帥要求」

至於首度入圍麥帥決選名單的基奧雲尼，也樂見自己等待近一年的成果，「我在香港居住及踢球近10年，終有第三度披起港隊戰衣的機會，這些感覺很清新及享受，我會在場上向球迷展示我們的團隊精神，以及我們有多愛香港跟足球。」

謝德謙指在港隊會以「協助」角色為主。（袁志浩攝）

即將踏入37歲的基奧雲尼，稱自己會為適應麥帥的進攻踢法而努力，「他多依重一位中鋒於前線控球，並在兩翼傳中時盡力搶得近柱第一點，我會盡力達到要求。若你翻看上季的比賽，會發現我踢得比任何人也多，我傾向在場內證明自己，而不是只去談論。」港隊明日會進行閉門操練，備戰周四主場對巴林的世界盃外圍賽，據悉巴林大軍已抵港，而比賽目前會如常舉行。