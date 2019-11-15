【歐國盃外圍賽】C朗拿度國際賽累積98球　葡萄牙下仗取勝即出線

葡萄牙國家隊隊長C朗拿度，在凌晨歐國盃外圍賽大演帽子戲法，助球隊6:0大炒立陶宛。 這名34歲球星已累積98個國際賽入球，下仗極有機會「破百」，相信衝破國際賽入球紀錄109球，只是時間問題。

葡萄牙在B組主場迎戰包尾的立陶宛，C朗拿度在開賽7分鐘在小禁區被侵犯，獲判12碼。他親自主射，被龍門的腳救到後彈入，揭開大勝序幕。他於22分鐘接應柏辛斯亞（Goncalo PACIENCIA）傳送，在禁區頂縱無人看管，決定立即燙射，直飛遠柱入網。

C朗拿度把握立陶宛後衛一時大意，搶先攝位，逼得對手侵犯他。（路透社）

葡萄牙上半場領先兩球，下半場面對弱旅，予取予攜，碧斯（Pizzi）、柏辛斯亞及貝拿度施華在11分鐘內先後建功，遙遙領先至5:0。貝拿度施華於63分鐘入球，兩分鐘後短傳予C朗拿度於12碼點附近施射，於遠柱入網，結果慨贈立陶宛半打光蛋。

C朗拿度射入12碼，先開紀錄。（美聯社）

C朗拿度在祖雲達斯近兩仗賽事均被換走，教練沙利指他膝部有問題。但葡萄牙教練費蘭度山度士直言毫不懷疑C朗拿度的狀態：「如此表現，我毫不驚訝。」C朗拿度第163次代表披上葡萄牙國家隊戰衣，第9次演出帽子戲法，累積國家隊入球已達98球。

C朗拿度射入第二球，不控不推進，就在禁區頂施射，盡顯功架。（美聯社）

葡萄牙輕取立陶宛，出線只差一仗（點圖放大）

葡萄牙今仗賽後位列B組次名，1分壓住塞爾維亞。周日晚（17日）作客擊敗盧森堡，便出線來年決賽周。盧森堡在B組面對立陶宛以外球隊，全數落敗。C朗為公為私，相信會不遺餘力，爭取入球。他距離伊朗名將阿里戴伊（Ali Daei）保持109球國際賽入球紀錄，只差11球。