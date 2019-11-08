【歐國盃外圍賽】英格蘭只差一分出線　修夫基再選「賭仔」麥迪臣

英格蘭代表隊主帥修夫基昨日公布27人大軍名單，他表示入選球員較多，因為當中多名球員受傷患困擾，未知能否趕及復出。較令人意外的是，李斯特城中場占士麥迪臣入選，他在上月國際賽因病退隊後卻到賭場耍樂，引來外界批評，但修夫基認為這個不是妨礙他入選的原因。

英格蘭今月中國際賽期將出戰最後兩場歐國盃外圍賽，分別主場對黑山及作客科索沃；他們現以15分排A組榜首，只要多取一分，便肯定取得晉級決賽周的資格。

修夫基在當地時間昨日（11月7日）公布英格蘭大軍名單，召入了李城中場占士麥迪臣。在上月國際賽期，麥迪臣因感冒退隊，沒有隨隊作客捷克，但他似乎沒有專心養病，被發現到賭場耍樂，引來外界批評，但在今月修夫基繼續對他投信心一票，再給予這名英格蘭新星大國腳機會。

英格蘭主帥修夫基公布大軍名單。（Getty Images）

修夫基解釋：「所有指麥迪臣退隊回家是為了出去玩的講法都不公平。當然，這個（去賭場）不是一個理想的決定。作為英格蘭國腳，你的身分與眾不同。現在人人都有部智能手機，都想用拍到的照片去賺錢。」

修夫基補充，他不會干預球員在私人時間的行為，他說：「那時麥迪臣已經離開了大軍，是他的私人時間，如果我去作道德批判的話，將十分危險。雖然不完美，但我們很多球員都有這種情況，我不認為這是妨礙我挑選他的原因。」

在今次大軍之中，最多車路士球員入選，有5人，分佈前、中、後各線，而利物浦亦有4人入選。曼城中堅史東斯回歸，頂替了愛華頓的米克堅尼，熱刺中場迪利阿里落選，利物浦的阿歷士張伯倫獲得重召。

英格蘭27人大軍名單（按圖放大）：

門將：

後衛：

+ 5 + 4 + 3

中場：

+ 4 + 3 + 2

前鋒：