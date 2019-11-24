【足球熱話】古列治舊照想當年　經典三人組合你記得幾多？

「給我打，把他往死裏打！」一篇「荷蘭三棍客」潮文，突然再度被炒熱，尹佩斯、洛賓及亨特拉爾重返球迷視線，不過講到「三劍俠」，當然有更多其他經典例子。 荷蘭足球名宿古列治（Ruud Gullit），上周在IG上載一張與雲巴士頓（Marco van Basten）和列卡特（Frank Rijkaard）的陳年舊照，相中荷蘭三劍俠僅穿泳褲，身材極fit，芳華正茂，性感尺度之大，恰巧又被網民笑指是「三棍俠」。 除荷蘭三劍俠外，球壇多年來，確實有多隊令人難以忘懷的三人組，你記得幾多對？ 圖片來源：Getty Images

荷蘭/AC米蘭三劍俠

古列治、雲巴士頓、列卡特

古列治、雲巴士頓、列卡特於80年代末加盟AC米蘭，為球會贏得多個獎項，如1990年的歐聯冠軍，締造貝盧斯科尼時代的第一個「米蘭王朝」。國家隊方面，這三人也曾於1988年贏得歐洲國家杯冠軍並全數入選該屆賽事最佳11人，為荷蘭國家隊迄今出戰大賽最佳成績，三人更在同年金球獎包辦前三名。可惜在1990年世界盃上表現不如預期，在16強不敵當屆冠軍西德止步；1992年歐洲國家盃亦殺入4強，僅以12碼落敗，隨後雲巴士頓傷患太多退出國家隊，三劍俠正式解體。

古列治（Ruud Gullit）在Instagram上載一張舊照，惹起無限漣漪。回想三人當年正值年輕當打，雄姿英發（ig@ruudgullit）

+ 4 + 3 + 2

德國/國際米蘭「三頭馬車」

馬圖斯、奇連士文、布林美

與荷蘭三劍俠同期的意甲，另有一組三人組合，是來自西德、效力國際米蘭的德國「三頭馬車」，分別是馬圖斯（Lothar Matthäus）、奇連士文（Jürgen Klinsmann）和布林美（Andreas Brehme）三人。由於他們同樣也是從同一國家一起轉戰意甲，在球會和國家隊都和荷蘭三劍俠有競爭，甚至有數次正面交鋒，也取得很高的成就，故兩者常被相提並論。總括而言，球會成績是荷蘭三劍俠較佳，但國家隊戰績則是德國三頭馬車更突出。三人同為當時西德取得1990年世界盃冠軍，並一起為國際米蘭取得90/91球季歐洲足協盃冠軍。

馬圖斯以往亦曾上載過德國三人組的相片在instagram懷舊。（ig@lotharmatthaus10）

+ 8 + 7 + 6

巴西「3R」

朗拿度、李華度、朗拿甸奴

2002年世界盃，巴西隊以朗拿度（Ronaldo）、李華度（Rivaldo）和朗拿甸奴（Ronaldinho）組成的「3R」可謂無堅不摧。3人都擁有過人、助攻和入球能力。曾有人戲稱，在當屆世界盃其實巴西隊只要後防穩住陣腳不讓對手入球，進攻時將皮球踢向前讓「3R」自行組織就會有入球。

3人都是當時獨當一面的巨星，朗拿度是最致命的殺手，李華度和朗拿甸奴則兼具過人能力、開闊視野和創造機會的能力。除此之外，李華度和朗拿甸奴都是出類拔萃的罰球專家。

+ 3 + 2

曼聯三劍俠

卜比查爾頓、丹尼士羅、佐治貝斯

紅魔球迷必定知道奧脫福球場外有一座三人銅像，紀念的就是曼聯著名三劍俠佐治貝斯（George Best）、丹尼士羅（Dennis Law）和卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）。三人之中以「卜比Sir」年資最深，17歲之齡已加入曼聯，共為紅魔上陣754次，並攻入247球。他見證過1958年之前曼聯的輝煌，亦親身經歷當年慕尼黑空難的傷痛，並堅持了10年，得到丹尼士羅和佐治貝斯加盟助紅魔成為首支在歐洲登頂的英格蘭球隊，至今仍是曼聯的象徵人物，可稱之為「曼聯先生」。

至於丹尼士羅，起初於曼城發跡，後來轉戰意甲拖連奴發展不順，獲曼聯在1962年收歸旗下。11球季後經歷傷患的丹尼士羅無奈回到曼城。在1974年，奧脫福上演曼巿打吡，亦是當時排聯賽榜尾二的曼聯關鍵一戰，丹尼士羅在81分鐘用後踭將球撥過出迎的曼聯門將送入網窩，亦將曼聯踢落乙組。佐治貝斯則無容置疑是當代天才球星，年少成名，可惜其後酗酒，更曾醉駕入獄，最終在2005年與世長辭，終年59歲。

+ 4 + 3 + 2

巴塞隆拿「MSN」組合

美斯、蘇亞雷斯、尼馬

巴塞的MSN組合，由美斯（Lionel Messi）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）和尼馬（Neymar）組成，被外界視為自巴西「3R」後最恐怖的攻擊組合。三人合力為巴塞贏過2次西甲、3次西班牙盃、1次歐聯和1次世冠盃。三人同時球隊上陣過450次，合共為巴塞轟入364球。三人同時上陣時，場均入0.81球；三人互相為對方助攻達173次。

皇家馬德里「BBC」組合

C朗拿度、賓施馬、加里夫巴利

皇馬BBC組合由賓施馬（Karim Benzema）、巴利（Gareth Bale）和C朗拿度組成，共為球隊取得過4次歐聯、1次西甲、1次西班牙盃及3次世冠盃。三人合共為皇馬上陣5個球季，合共攻入442球。三人互相為對方貢獻249次助攻。

賓施馬曾表示，巴利是火箭，為球隊提供速度；C朗是入球者，負責最後一擊；而他本人則在中間將一切融合，是一名策應者，亦是三人中最重要的人。

曼聯新三劍俠

C朗拿度、泰維斯、朗尼

英國傳媒《天空體育》較早前曾舉辦投票，讓網民在利物浦今日三叉戟與當年由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）﹑朗尼（Wayne Rooney）及泰維斯（Carlos Tevez）組成的鐵三角中，二選其一，結果曼聯鐵三角以七成的得票勝出。三人其實僅在曼聯合作兩季，在2007/08球季，曼聯歐聯和英超雙料冠軍，三名前線主力在聯賽亦取得雙位數的入球。其中C朗拿度夥拍迪維斯及朗尼在聯賽合共攻入57球，在歐聯亦交出16球，難怪讓紅魔球迷至今念念不忘。

+ 2

荷蘭新三劍俠

尹佩斯、洛賓、史奈達

荷蘭三劍俠後，相隔十多年再次出現新黃金一代，其中尹佩斯（Robin van Persie）、洛賓（Arjen Robben）及史奈達（Wesley Sneijder）被球迷視為「新三劍俠」（註：潮文「荷蘭三棍客」則由亨特拉爾取代史奈達的位置）。3位名將雖然不是同年出道，但不約而同地都在2019年夏天掛靴。可惜的是，3人在2010年雖帶領荷蘭殺入世界盃決賽，但最終在加時功虧一簣，不敵如日方中的西班牙。4年後荷蘭陣容更成熟，一路踢來更有說服力，可惜在4強互射12碼不敵阿根廷，僅奪一面銅牌。

+ 5 + 4 + 3

利物浦Spicy boys

科拿、列納、麥馬拿文

科拿（Robbie Fowler）、列納（Jamie Redknapp）和麥馬拿文（Steve McManaman）這3人組合可能是一眾三人組中，足球成就最低的一組。不過，90年代利物浦踢出具娛樂性的足球，仍然為球迷津津樂道。除了球場上表現，這幾個孩子在1995/96年的足總盃決賽前，與其餘利物浦球員全體穿上一套Armani設計的白色西裝亮相，一反平實穩健的英國人作風，隨即被傳媒改了「辣仔」（Spicy boys）這個外號，猶如當年當紅女子組合Spice Girls一樣。最終在決賽中0：1輸給曼聯，一襲白色西裝也成為了笑柄，亦完全演繹了什麼是「好睇唔好食」的足球。