【東京奧運】空手道劉慕裳勢奪奧運資格　「但也不敢鬆懈」

第一屆世界沙灘運動會（世沙運）在上月於卡塔爾多哈圓滿落幕，香港共派出5名運動員出戰公開水域游泳及空手道兩個項目，其中空手道女將劉慕裳在女子個人形勇奪銅牌，為香港摘得首面及唯一一面世沙運獎牌。她將在下周出戰年內最後一站超級聯賽，為東京奧運排名搶分。

東奧排名暫列第4

空手道東京奧運計分截至2020年4月6日，前4名可直接獲得入場券，劉慕裳（Grace）暫以4500分排第4。剛在超級聯賽和世界空手道一級系列賽分別取得第9和第7名的她，今日在世沙運祝捷會上表示，下周將飛往西班牙參加今年最後一站超級聯賽。「現在奧運排名暫列第4，不計日本勁敵清水希容，就排第3，雖與後一名分數有差距，但也不敢鬆懈。」

港協暨奧委會除表揚香港世沙運代表的努力和付出，同時頒發紀念獎座予2019年對體育界貢獻良多的人士。（葉詩敏攝）

問到首個沙灘運動會的體驗，劉慕裳笑謂天氣很熱，「前一天在莫斯科只得零度，第二日飛去多哈近40度！」她又謂在沙上打套路，腳踏沙地會沉下去，雖有點影響發揮，幸臨場也適應得到。惟不大習慣在沙灘上運用小腿肌肉，賽後要找物理治療師針灸。來年東京奧運前尚餘5個分站，Grace透露將到日本和美國特訓。

劉慕裳在世沙運為港奪得一面銅牌。（葉詩敏攝）

何宛淇在亞洲及大洋洲錦標賽摘金，為港隊鎖定東京奧運資格。（葉詩敏攝）

莫宛螢已完成今季賽事，稍作休息便會為下季作準備。（葉詩敏攝）

殘奧硬地滾球女將何宛淇：盼奧運爭獎牌

同場獲授勳紀念獎座的殘疾硬地滾球港將何宛淇，自7月在BISFed首爾硬地滾球亞洲及大洋洲錦標賽與梁育榮雙雙勇奪個人賽金牌，已為港隊取得東京殘疾人奧運會參賽資格。「現在主要是要在比賽取得好成績，保持排名以為東奧的種子排名取得優勢。」現在於個人及雙人均列世界第2的她，同時與教練團為針對希臘、韓國和葡萄牙等強敵制定戰略。上屆在里約奧運以第5名完成，去年歷史性稱霸亞殘運，她對東奧定下更高目標，「今屆希望能突破上屆，甚至取得獎牌。」

「來年責任重大，年尾除了世大運、世界太極錦標賽、亞錦賽外，還有世界盃。」莫宛螢坦言喜歡密集賽程，能保持狀態。（葉詩敏攝）