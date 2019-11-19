【東京奧運】港男七欖挾亞洲冠軍之勢　強陣征韓國誓取奧運資格

「現在我都會不斷想起4年前的里約奧運資格賽，輸在我們下半場不夠堅持。」姚錦成說。 4年前，香港男子七人欖球隊於外圍賽失利無緣里約熱內盧奧運。明天，球隊將赴韓國仁川出戰東京奧運七欖亞洲區外圍賽，決志為港踏上奧運舞台。

4年前，港隊以全勝姿態殺入亞洲七人欖球外圍賽銀盃賽決賽，在香港大球場面對日本以10：24吞敗，未能在主場直接奪得里約熱內盧奧運參賽資格。球隊翌年在最後一場資格賽中雖3戰全勝，並以小組首名出線，但8強時遇上種籽球隊蕯摩亞，奮戰下仍落敗，正式宣告無緣參加2016年奧運會。

港隊領軍人物姚錦成坦言不時回想起4年前與奧運僅一步之遙，不過遺憾的滋味早轉化成動力，「對我來說是動力，上屆爭資格那年是整個比賽打得最好一次，真的是很接近奧運，但每一次下半場，我們都不夠堅持和持續發揮。上了寶貴一課，不可以再讓這發生，要改變。」

今屆征戰東京奧運亞洲區外圍賽的14人大軍，包括姚錦成、李卡度與隊長禾獲特等有7名上屆成員坐鎮，而隊中8成球員是亞運金牌功臣，姚錦成諗為今屆絕對是強陣出擊，「球隊中有富經驗的球員，也有不少年輕球員帶來活力。」李卡度認為年輕球員勝在有野心和爭勝心，場上很想表演自己，為球隊帶來衝勁。

姚錦成坦言上屆錯失資格上了寶貴一課。（葉詩敏攝）

挾亞運金牌之名出戰外圍賽，姚錦成坦言的確會帶來些微壓力，惟不會因勁旅日本隊已獲資格而對其餘球隊掉以輕心。「人人都說缺少了最大對手日本，港隊如無意外都會有資格，但我不會這樣想，這個想法是負面的壓力，我只會想如何去準備到最好。」

踏上奧運舞台的決心從未動搖過，以此為求進原動力的港隊，去年更在雅加達亞運會擊敗強敵日本登頂，今季亦愈戰愈勇，9月於中國惠洲舉行的亞洲系列賽力克中國隊、以5戰全勝姿態封王。港隊在完成系列賽後曾赴英國參加友賽寓賽於操，與英格蘭、西班牙、牙買加等隊對戰，主力李卡度說：「他們都是世界系列賽隊伍，水平很高，我們有很大得着。加上英國天氣寒冷，對我們之後適應韓國寒冷天氣有幫助，能較易發揮。」

香港男子七人欖球隊今午會見傳媒，公布征外圍賽的14人大軍名單。（葉詩敏攝）

29歲隊長禾獲特認為今屆很大機會是不少球員最後機會爭取打入奧運，因而球隊都全力訓練提升狀態。他又謂今屆水平很高，「不只是我們進步，日本、菲律賓、中韓等球隊也提升了不少，推動我們更努力訓練。」

港隊明日啟程往韓國，周六（23日）首日分組賽會先後與同處A組的馬來西亞和中華台北交鋒，並於周日爭取打入決賽爭冠。今屆共9支球隊參加，勁敵中國隊在B組與菲律賓和新加坡同組；C組則是東道主韓國、斯里蘭卡和阿富汗。若港隊兩戰全勝以首名出線，將會對第8名、次名則對第7，「教練也說我們很大機會在決賽才會遇上中國或韓國，因此我們要當成決賽般打好每一場，入到決賽爭勝。」