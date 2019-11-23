【東京奧運】港男子七欖響勝鼓　禾獲特梅開二度挫馬來西亞

2020年東京奧運亞洲區外圍賽今早於韓國仁川展開，被視為出線大熱門的香港男子七人欖球隊在首場分組賽面對馬來西亞，以54：0打開勝利之門，將在下午2時14分對戰中華台北，力爭首名出線明日8強。

東奧亞洲區外圍賽由9支球隊競逐，冠軍隊伍可直接獲得入場券。去年亞運勇挫日本奪金的香港男子七欖隊，今屆被編與馬來西亞及中華台北同處A組。

首戰面對馬來西亞，星級主力姚錦成身先士卒，以達陣打破缺口，再由韋兆新（Russell WEBB）射入附加罰球領先7：0。港隊看準敵軍防守漏洞展開攻勢，李忠斯（Lee JONES）與隊長禾獲特（Max WOODWARD）先後在邊路發難直奔底線達陣，韋兆新命中附加罰球，一舉拉開比數至19：0。港隊憑禾獲特上半場梅開二度，加上賀迪（Jamie HOOD）在完半場前達陣，韋兆新射入附加罰球，助香港挾26：0優勢返回更衣室。

被視為今屆冠軍大熱的港隊，目標只有一個——冠軍與歴史性取得東奧入場券。（欖球總會提供）

姚錦成（右）在今戰率先達陣打開缺口。（欖球總會提供）

下半場，港隊攻力未有減退，由隊長禾獲特梅開二度達陣，賀迪射入額外2分，港隊繼續掌控戰局，T.麥堅（Thomas McQUEEN）、丹馬克（Max DENMARK）和靴貝特（Liam HERBERT）先後達陣，鎖定54：0的勝局。

亞運金牌功臣之一的李卡度指球隊經歷4年磨鍊後，心態更成熟。（欖球總會提供）

七欖在上屆里約奧運首次登上奧運舞台，惟港隊在資格賽決賽憾負日本，錯失打入奧運機會；由於主辦國日本已自動取得資格，亞運金牌得主港隊被視為外圍賽奪冠大熱，力爭首名出線的港隊將在今日下午2時14分與中華台北對壘。同日，港隊今屆勁敵中國在首場分組賽以33：12擊敗新加坡。

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