【東京奧運．七欖】香港隊仁川爭奧運資格　中國隊成最大對手

一連兩日的東京奧運男子七人欖球亞洲區資格賽，明、後兩日（23及24日）在韓國仁川上演。 香港在亞洲的最大對手－－日本，因奧運主辦國身份已自動取得資格，意味今次資格賽，是港隊首戰奧運的空前機會。

日本隊近年是香港隊的最大對手。七人欖球在2016年里約熱內盧奧運，首次登上奧運舞台，惟港隊在該屆資格賽（亞洲錦標賽）決賽敗予日本，未能打入奧運；在2010及2014兩屆亞運會，港隊亦在決賽敗予日本飲恨。不過，去年在雅加達亞運男子七欖決賽則成功報一箭之仇，擊敗日本首奪金牌得主。

香港七欖代表隊在仁川出戰東京奧運資格賽，圖為港將姚錦成（右）。（Facebook/Hong Kong Rugby Union 香港欖球總會）

加上日本今屆奧運因東道主身份，已自動獲得奧運資格，無需出戰資格賽，意味今次亞洲資格賽，連續兩屆亞洲七欖系列賽屈居在日本之後獲亞軍的香港隊，獲外界視為出線大熱門，今年亞洲系列賽季軍中國隊則是主要對手。

東京奧運男子七人欖球亞洲區資格賽 A組賽程（香港隊） 11月23日（香港時間） 早上11:44 香港 Vs 馬來西亞 下午2:14 香港 Vs 中華台北 Hong Kong Rugby Union 香港欖球總會 Facebook專頁直播

港將李卡度（前）與隊友一同備戰七欖奧運資格賽。（Facebook/Hong Kong Rugby Union 香港欖球總會）

9隊爭1個亞洲資格 冠軍是唯一目標

亞洲資格賽共有9支隊伍爭奪1個亞洲區地奧運資格，由分組賽開始分為3個小組出賽，每組首、次名及兩支最佳第3名都可晉身周日（24日）的8強賽。



身在A組的香港隊明日將出戰兩場小組賽，先後對戰馬來西亞及中華台北，爭取晉級，不過能直接取得奧運資格的只有打入決賽並獲勝的一隊，賽事第2、第3名將進入世界遺材賽，透過世界遺材賽取得奧運資格的難度極高，意味香港隊的目標只有一個：奪得亞洲資格賽冠軍。

香港七欖代表隊隊長禾獲特，籲隊友全力應付每一場賽事。（Facebook/Hong Kong Rugby Union 香港欖球總會）

隊長禾獲特：壓力是最大考驗



港隊日前已抵達仁川備戰，昨日（22日）早上已進行首課操練。隊長禾獲特坦言，仁川天氣頗為寒冷，但比賽場館相當舒適，最大的敵人是對於自我的壓力：「大家的預期我們會有好成績，的確感受到壓力，所以我們需要保持冷靜。我很榮幸能在隊內這麼長的一段時間，希望能領導一眾隊員在這賽事有好表現」。

分組賽兩支對手馬來西亞及中華台北對香港而言，都不算是極大考驗，但禾獲特強調，每一仗比賽都必需傾盡全力：「對我們來說，最大的考驗是如何好好應付每場比賽、克服壓力、並對任何一支對手報以最大尊重，每一場的14分鐘，都要貫徹始終地用盡全力，直至決賽結束」。