【東京奧運】港七欖挫中華台北出線　小組首名殺入八強

在韓國仁川上演的2020年東京奧運亞洲區外圍賽，力爭冠軍的香港男子七欖隊今日在A組分組賽，先後以54:0和52:0擊敗馬來西亞與中華台北奪得兩連勝，挾小組首名出線明日進行的8強戰，在東京奧運路上高歌猛進。

港隊在上午以54:0擊敗馬來西亞，下午再零封中華台北，兩仗未受考驗。（欖球總會提供）

東京奧運亞洲區外圍賽，只有冠軍才能直接取得「登奧」資格。今早輕取馬來西亞先贏一仗的港隊，面對在亞洲系列賽位處於末席的中華台北，牢牢將對手壓制。今場梅開二度的前鋒丹馬克（Max DENMARK）在開賽僅37秒即輕易衝破防線達陣，韋兆新（Russell WEBB）再踢入隨之而來的附加罰球，港隊領先7:0。T.麥堅（Thomas McQUEEN）和高凡戴爾（Michael COVERDALE）先後接應傳送突圍達陣，韋兆新射入全數附加罰球，港隊上半場以21:0確立優勢。

丹馬克今場兩度達陣，表現搶眼。（欖球總會提供）

下半場，中華台北未能集中，主將姚錦成把握機會，迅速為港隊達陣，其後狀態大勇的隊長禾獲特（Max WOODWARD）直奔底線達陣，兼親自操刀附加罰球，港隊以47:0拋離對手。完場前賀迪（Jamie HOOD）接應姚錦成妙傳達陣，加上踢入附加罰球，港隊終以52:0取得第二勝，於分組賽兩場均零封對手。港隊以小組首名躋身8強後，將會與七欖生力軍阿富汗對中華台北的附加賽勝方爭入4強。

此外，被港隊視為頭號敵人的中國隊，則以26:15擊敗菲律賓，小組首名出線後將對上新加坡。

韋兆新（右）今場踢入全數附加罰球，個人獨取10分。（欖球總會提供）