【港超聯】基奧雲尼頭槌絕殺　富力4：3逆轉南區登榜首　

冠忠南區周日（23日）於主場旺角大球場上硬撼富力R&F，可能是今屆港超開季至今最峰迴路轉的一場比賽。 這場入球騷由富力的謝家強掀開序幕，南區憑兩位奇兵劉浩霖及許宏鋒建功，戰至88分鐘前仍領先對手。可是富力尾段兩分鐘內極速反超前，最終以4：3擊敗南區，一挫爭標對手銳氣，並暫時升上聯賽榜首。

富力R&F賽前為港超目前失分最少的球隊，若球隊今場取勝即可登上榜首，這支富豪球會開賽4分鐘創造首次埋門機會，羅港威右路傳中予謝家強一頂破網，富力早段已領先一球。

謝家強今場助攻助守，開賽4分鐘便取得入球。（袁志浩攝）

高美斯剷射追平

南區此役以高美斯跟查維斯任雙中鋒，前者17分鐘接應積施利右路急勁地波傳送，小禁區頂飛剷撞射高出；1分鐘後高美斯轉為策動，右路開出內彎罰球，遠柱的查維斯跳頂攻門，卻被周煜辰一抱入懷。

高美斯為南區追成1：1，興奮得跳起振臂高呼。（袁志浩攝）

南區積極以兩翼進襲，努力在33分鐘得到回報，在右路表現活躍的積施利長傳至前場，查維斯快放落底再斬中，伏兵尾柱的高美斯第一時間射門雖被盧均宜瞓身擋出，但這位塞爾維亞射手倒在地上仍能立即補射破網，追至1：1平手，更高興得奔跑半場至南區後備席慶祝。

劉浩霖跟許宏峰以妙射建功，一度讓南區燃起勝利希望。（袁志浩攝）

南區一度逆轉 富力尾段連轟兩球

戰至54分鐘，富力幾乎再度領先。林志堅於右路個人突破，先推過兩名南區守衛，再以假動作避過對手後傳中，接應的林柱機撞射省中敵軍彈出，由方栢倫禁區外踏順再起腳遠射，惟僅中門楣。大難不死的南區60分鐘更反超前，陳肇鈞左路傳中，後上的劉浩霖抽入成2：1。

富力88分鐘先由梁諾恆追平。（袁志浩攝）

富力68分鐘由伊高沙托尼搏得十二碼，並親自操刀射入。不過南區兩分鐘後再建功，左後衛許宏鋒乘富力解圍不遠，禁區頂左腳窩利抽入世界波，連續兩場聯賽取得進帳之餘，也令南區再度超前。

基奧雲尼於90分鐘再入一球，富力職球員衝出後備席相擁。（袁志浩攝）

不過富力於完場前兩分鐘內上演「奇蹟」，先有梁諾恆於88分鐘於混戰中撞入扳平；而另一位港隊成員基奧雲尼，90分鐘更憑角球攻勢頂成4：3，打破南區的登上榜首的美夢。賽後富力以5戰得12分，暫時取代東方龍獅的榜首位置，至於南區則跌至第4位。