【意甲】拿玻里兵變餘波未了　阿倫盧利奧被要求交還5成月薪

拿破里球員「兵變」事件仍未解決又有新發展，據意大利傳媒報道，主席勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）已出信要求球員償還月薪25%，但陣中中場阿倫盧利奧（Allan Loureiro）與勞倫迪爾斯兒子發生衝突，罰得更重，將要償還50%人工。

風波緣於拿玻里主席迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）不滿球隊月初以1：2不敵羅馬，要求球員集訓一周，但教練安察洛堤及球員拒絕。

隨後對薩爾斯堡的歐聯比賽後，球會副主席迪勞倫迪爾斯的兒子、副主席伊度亞度（Edoardo De Laurentiis）入更衣室與球員見面，隊長恩斯治尼（Lorenzo Insigne）向他表明所有球員拒絕加操集訓。梅頓斯（Dries Mertens）、荷西卡利祖（Jose Callejon）等球星全力支持恩斯治尼，據報中場阿倫盧利奧以粗口痛罵伊度亞度，二人更有肢體衝突。

意大利傳媒指阿倫曾與球會主席兒子發生衝突。（Getty Images）

阿倫面臨失去250萬歐元。（Getty Images）

意大利《米蘭體育報》周一（25日）傳出，勞倫迪爾斯已向球員發信，要求眾將就今次事件對球隊的損害賠償25%月薪，阿倫更需要償還50%月薪，連同與伊度亞度衝突的罰款，阿倫面臨被罰250萬歐元。

一眾球員只得馬古列不用被罰，這名法國籍後防因為十字韌帶受傷，暫時不在意大利，故未有參與「兵變」。

勞倫迪爾斯「企硬」不願與球員展開會談。（Getty Images）

圖以罰款逼球員「跪低」​

意大利傳媒又指，周三於歐聯大戰利物浦的拿玻里，內部可謂已經崩塌。一方面，主席勞倫迪爾斯拒絕跟球員會面，亦不想理解球員兵變原因及平息亂局。另一邊廂，球員已開始向經理人了解面對的風險。有消息指，會方或許會瞄準「傷害球會形象」這理由，企圖以罰款逼球員「跪低」。

拿玻里極端球迷對球員的態度十分不滿，對於球會高層及球員之間的衝突，他們認為雙方皆有錯。這些極端球迷除了在訓練場外示威外，還曾騷擾球員，例如闖入阿倫盧利奧的家破壞，又惡意弄壞施連斯基（Piotr Zielinski）的車子。阿倫與懷孕7個月的太太及子女遷到酒店暫避，施連斯基的太太已回到波蘭。