【英超】里奧費迪南分析摩連奴曼聯失敗原因　荷度：熱刺需要的人

摩連奴（Jose Mourinho）在曼聯的日子，或許未至於完全失敗，但以其功力絕對談不上成功。 為何這名葡萄牙籍名帥在「紅魔」的日子會這樣波折重重？紅魔名將里奧費迪南（Rio Ferdinand）認為其情緒對球員發揮有直接影響。

摩連奴2016年獲曼聯聘為新一任主帥，雖然任內領紅魔奪得歐霸盃得以重返歐聯，但上季聯賽成績不濟，未到聖誕時被這支英超勁旅「派大信封」作禮物。費迪南指56歲的摩帥已不再是剛剛擔任車路士領隊時的摩連奴，認為其精力已不如往時旺盛。

摩連奴成為熱刺領隊後兩連勝。（Getty Images）

荷度認為現時請摩連奴是正確選擇。（Getty Images）

「摩連奴在曼聯最後的時間十分落寞，」里奧費迪南於電視節目中說：「我最初認識他時，他剛成為車路士領隊，但我十分喜歡看他的記者會，十分吸引。」里奧續道：「大家都喜歡他的訪問，見解獨到，言詞間充滿火花，但突然間變得很可悲、沒精打采，老是在發牢騷。」里奧指球員會受到領隊的反應影響，所以摩帥在紅魔後期的身體語言充滿負能量，球員表現亦大受影響。

里奧認為摩連奴的負面情緒影響到球員表現。（Getty Images）

荷度：「正確時間遇上對的人」

普捷天奴（Mauricio Pochettino）今季帶領熱刺表現不佳，縱使去季殺入歐聯決賽，過去4年的功勞仍難保其烏紗。熱刺名將荷度認為，普帥被炒主因是5年內未贏得一座獎盃，這亦是請摩連奴的最大理由。

「要不是普捷天奴（未能贏得獎盃），犘連奴不會成為熱刺主帥，」荷度說：「我認為利維（Daniel Levy、熱刺主席）厭倦外界認為熱刺該贏獎盃的論調。摩連奴是個獎盃獵人，我認為熱刺請他是在正確時間遇上對的人。」