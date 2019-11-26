【英超】高普哥迪奧拿獲殊榮　台上精警致辭　哥帥：不如交換冠軍

「隔籬飯香」或許是人之常情，英超兩大名帥哥迪奧拿及高普，去季分別領軍奪得英超及歐聯錦標。二人早前一同出席晚宴時，哥帥更爆笑表示希望與高普交換錦標。

哥迪奧拿與高普在去季分別帶領曼城及利物浦，在英超聯賽鬥得難分難解，結果曼城力克紅軍，再奪英超冠軍；利物浦則揚威歐聯。二人獲英格蘭足球記者協會頒發獎項，表揚去季各自帶領球隊的出色表現，而當他們上台致辭使在場的嘉賓捧腹大笑。

哥迪奧拿與高普在近兩季在英超鬥得難分難解。（資料圖片／Getty Images）

英超第14輪直播賽程（按圖放大）

+ 2

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

曼城的高柏尼去季尾二一輪鬥對李斯特城一仗，攻入極為重要的奠勝球，助球隊反壓利物浦登榜首迎煞科戰。高普談及觀看該仗的心情：「翌日要對巴塞隆拿，所以我全日都與球隊備戰。一返到屋企，太太對我講『嚟啦，一齊睇波啦』。」

高普苦笑回應，最終都觀看了這場大戰，「全季我都好淡定，但係去到呢場，時間一分一秒咁過，我開始見到希望，所以當李斯特城球員體力下降時，我真係好嬲。然後高柏尼就喺禁區外射入金球，射得咁靚應該係第一次，好波呀，好波」。

哥迪奧拿帶領曼城在去季聯賽力克利物浦，再奪聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

及後上台領獎的哥迪奧拿，隨即大放笑彈，指自己沒有如高普的燦爛笑容。他又即席回應高普，「佢話之前唔知睇到高柏尼呢球會係咩感受，但我個個星期都感受到。利物浦一次又一次落後，我心想『呢次、呢次，失分』，但從來沒有發生」。

哥迪奧拿更抵死地提議交換獎盃，滿足各自的要求，「我想贏那個（示意歐聯錦標），而我相信他都想得到那個（英超錦標），或許我們可以交換冠軍」，惹得全場哄堂大笑。