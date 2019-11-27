【足球】馬體會祖奧菲歷斯奪金童獎　挫英德兩大新星膺U21最強

金童獎（Golden Boy Award）周三（27日）公布結果，20歲的葡萄牙新星祖奧菲歷斯（Joao Felix），擊敗英格蘭的查頓辛祖（Jadon Sancho）及德國的夏維斯（Kai Havertz），獲選歐洲U21最強新星。

這位20歲葡萄牙國腳去季為賓菲加射入18球，之後急速冒起，今夏以1.26億歐元巨額轉會費轉投馬德會。今季於各項比賽為「床單軍團」攻入3球，被視為歐洲一大未來之星。

這名葡國新星在由《Tuttosport》舉辦的歐洲金童獎選舉，擊敗效力多蒙特的英格蘭前鋒查頓辛祖及德國中場夏維斯，成為今年金童獎得主。

菲歷斯極速冒起，今年以天價轉投馬體會。（Getty Images）

查頓辛祖今季在多蒙特不時有負面新聞，盛傳有意離隊。（Getty Images）

菲歷斯得獎時說：「能得到這獎項，我感到十分自豪，很高興成為第2名馬體會球員奪得歐洲金童獎。多謝賓菲加，尤其是般奴拿基（Bruno Lage）教練，感謝他為我及我的家庭做的一切。」

首個得到金童獎的馬體會球員為阿古路（Sergio Aguero），得獎年分為2007年。

夏維斯被視為德國新希望。（Getty Images）

菲歷史高分當選

金童獎於2003年由意大利傳媒《Tuttosport》設立，為歐洲U21球員的一種肯定，由40名記者作裁判投票，第一名票值10，最高者得獎，首屆得獎者為當時效力阿積士的雲達華治（Rafael van der Vaart）。菲歷斯今年以322分，擊敗得到175分的辛祖及得75分的夏維斯奪得大獎。

金童獎過去得獎者不乏現時歐洲足壇一線球星，包括美斯（Lionel Messi、2005）、保羅普巴（Paul Pogba、2013）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe、2017）。祖奧菲歷斯並不是第一名葡萄牙球員得到金童獎，現時效力法甲里爾的連拿度辛捷士（Renato Sanches），在2016年憑該季於賓菲加及歐國盃的表現得獎。