【歐聯】C朗拿度鬥師弟祖奧菲歷斯 　馬體會主場2：2逼和祖雲達斯

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葡萄牙國家隊隊長C朗拿度，與「小師弟」祖奧菲歷斯首度在歐聯場上交手，二人在今仗有不少機會，可惜亦未有進帳。主場出擊的馬德里體育會在最後20分鐘連入兩球，最終以2：2逼和祖雲達斯。

C朗拿度帶領祖雲達斯造訪馬體會的萬達大都會球場，上演去年歐聯16強的翻版戰。兩軍在上半場多次埋門亦未能取得入球，到下半場3分鐘，作客的祖雲達斯由古達度（Juan Cuadrado）的妙射破網打破悶局，而馬度迪在65分鐘接應阿歷士辛度（Alex Sandro）的傳中，頭槌攻門得手，擴大至兩球領先。

馬體會隨即反撲，在5分鐘後憑一次死球建功，荷西基文尼斯頭槌二傳，由另一中堅史提芬沙域（Stefan Savic）近門頂入，追成1：2。希古恩及馬度迪連環攻門亦未能射破奧比歷的十指關，馬體會終在完場前由赫達靴里拉接應捷比亞的角球，衝頂頭槌破網，結果兩軍打成2：2平手。

C朗上季歐聯16強連中三元，今次再度領軍造訪馬德里。（視覺中國）

馬體會對祖雲達斯的全場4個入球球員（按圖放大）

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葡萄牙「老大哥」C朗拿度首度與同鄉新星祖奧菲歷斯（Joao Felix）在歐聯中碰頭，C朗在開賽前與「小師弟」握手，他們各自在前線落力地製造機會，可惜未有進帳。

祖奧菲歷斯在開賽早段個人突破，獨力引球推進過半場，可惜最終在數名祖雲達斯球員包抄下無功而還。C朗及後亦不甘示弱，在上半場分別遠射及頭槌攻門，但同樣未能建功。C朗在比賽末段處理最後一擊，一人以假動作扭過4名馬體會球員殺入禁區起腳，但僅僅在柱邊出界，未能絕殺對手。

C朗拿度首度與祖奧菲歷斯在歐聯場上交手。（視覺中國）

按圖放大：葡萄牙兩代球星在歐聯賽場上交手

C朗拿度上季歐聯對馬體會連中三元，並將馬體會在16強淘汰出局，馬體會在今仗未有重蹈覆轍，力戰下追平，主帥施蒙尼對球隊表現十分滿意，他更指C朗是個有能力改寫戰局的球員，「我們球員即使在落後兩球下，亦未有氣餒，追成2：2平手，縱然未能取勝，我也喜愛球員在今仗的表現。大家也知道C朗拿度的實力，完場前的一球盡顯功架，只要有一個機會他便可以改寫戰局。」

施蒙尼對麾下眾將落後下逼和的表現甚為滿意。（Getty Images）

C朗比賽末段個人表演惟未能絕殺

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