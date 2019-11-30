【場地單車．世界盃】李慧詩無敵姿態奪金　爭先賽17個月不敗　

李慧詩今年初在上季世界盃場地單車賽香港站，主場爭先賽封后，車迷記憶猶新；新一個賽季，李慧詩繼續稱霸爭先賽。 今日（30日）香港站繼續於香港單車館上演，「牛下女車神」延續爭先賽逾一年半不敗的走勢，17個月強勢連霸，而且今季世界盃開賽至今，連續3站全勝。 攝影：梁鵬威

李慧詩今季已連續在白羅斯明斯克站、及英國格拉斯哥站封后，今日繼續披起象徵應屆世界冠軍的彩虹戰衣，資格賽踩出接近亞洲紀錄的10.590秒，以資格賽第1名直入8強。Sarah其後在1/8決賽淘汰隊友李海恩，8強開始三局兩勝賽制，面對中國名將鍾天使，首局兩人鬥到衝線前，由爆發力更勝一籌的Sarah險勝；次回合，鍾天使未有為李慧詩製造太大壓力，Sarah以2：0進入4強。

李慧詩延續至2018年6月起的正式賽事爭先賽不敗戰績。（梁鵬威攝）

「女車神」4強面對烏克蘭的史達利高娃，首局Sarah先出發，全程牢牢壓制對手下先取一局；次局兩人發力之時，史達利高娃亦難趕上李慧詩，Sarah再以2：0獲勝，進入金牌戰。另一場4強大戰，由200米世界紀錄保持者米切爾（Kelsey Mitchell）惡鬥德國的軒絲（Emma Hinze），兩人3局都需靠「影相」決勝，最終軒絲以2：1反勝，與李慧詩爭金。

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李慧詩總是香港車迷的寵兒。（梁鵬威攝）

兩回合的決賽，李慧詩在強大的主場氣勢下，再次直落兩回合擊敗強敵軒絲，今季世界盃已連續3站奪冠，並將不敗紀錄進一步擴展。Sarah明日會再出戰競輪賽，她在前兩站都未能在競輪賽獲得獎牌，明日將力爭在今季世界盃競輪賽「開齋」，另一港將李海恩亦會參加競輪賽，期望繼上季香港站奪銅後，再一次獲得獎牌。

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