【場地單車．世界盃】李慧詩競輪賽採主動　「希望不讓對手超越」

世界盃場地單車賽香港站，李慧詩周六（30日）先在爭先賽封后，完成3站連冠並保持不敗走勢，「女車神」周日（12月1日）會出戰競輪賽。 港隊總教練沈金康認為，李慧詩「已進入很高的狀態」。 攝影：梁鵬威

李慧詩今日在爭先賽資格賽（200米行進間計時賽）造出10.590秒佳績，總教練沈金康指這是她在香港單車館的最佳時間：「她今天200米成績很好，10.590秒是她在這場地的最好成績，證明她已進入很高的狀態。」沈教練又認為，在主場有「天時地利人和」，有利李慧詩交出最好表現，「相對來講，比在其他場地更輕鬆一點」。

李慧詩主場奪冠，賽後與本土漫畫貓癲噹留影。（梁鵬威攝）

Sarah在領獎後受訪，卻笑言：「聽不慣有廣東話，一開始有點緊張，但晚上氣氛很熱烈，我也進入忘我境界！」總結今天表現，她認為8強對鍾天使最驚險，幸到4強前稍作休息後狀態回復，談到自己的200米時間，她希望再有突破，能將首100米5.222秒的速度保持到尾，造出約10.444秒的成績，但暫不會挑戰今日爭先賽銅牌得主米舒爾今年6月在玻利維亞高原所造出的世界紀錄：「在那個場地所有人都會踩得較快，即使本身踩11.8秒，也能造出11.2秒，太『屈機』了，而且要鬥的是爭先賽而不是200米，我會更重視戰術及改善自己的弱點。」

是日場地單車世界盃港隊戰績：

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李慧詩（右）周日出戰競輪賽，希望採取主動戰績。（梁鵬威攝）

李慧詩爭先賽不敗，已長達17個月。（梁鵬威攝）

香港站周日煞科，李慧詩將出戰競輪賽，首兩站均未有獲得獎牌的她，解釋上一站為何在首圈後罕有地落入復活賽：「希望競輪賽能鬥得較主動，上一站入了復活賽試一試，因為若次次都一次就勝出（首圈），若到奧運時突然做不到，就會好緊張。」她指出，競輪賽不像爭先賽般，200米速度較重要：「每一個對手都好重要，有些對手200米不快，但緊跟別人時就能過人，今站希望不讓別人超越。」她又指出，競輪賽對手大多有參加周五的團體競速賽及周六的爭先賽，自己周五未有出賽，相信體能力較好。

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