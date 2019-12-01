【場地單車．世界盃】李慧詩將赴昆明訓練　擔心學生：要抱住信心

世界盃場地單車賽香港站周日（1日）煞科，「牛下女車神」以一面爭先賽金牌完成賽事，成為港隊今屆唯一獎牌。 賽後，她除談及自己的表現及對奧運的期望，也講及社會氣氛，並寄語年輕人要三思而後行。 攝影：李澤彤

李慧詩周日在壓軸的競輪賽闖入獎牌戰，門票最後只賣剩60張，幾近爆滿，氣氛熱烈，惜Sarah最終獲第5，連續3站無緣獎牌，她賽後講述當時情況：「餘下300米我已開始衝出，但我忽略了烏克蘭和日本運動員（芭索娃及小林優香）常有碰撞，可說是自己太大意，本來只留意德國和韓國（軒絲及李惠真）選手會很快突圍。」

她表示教練本希望她早些進攻，但以自己的戰術而言若太快進攻，後段很易乏力，「上年競輪有很多獎牌，但今年大家的準備都多了，所以變數多了很多，烏克蘭和日本運動員之前沒這麼強，但她們搶位就拿到前三，競輪賽真的很大變數。」

李慧詩在競輪賽得第五名，未能再增添獎牌。（李澤彤攝）

過去半年的社會運動，Sarah坦言擔憂年輕人，寄語大家要懷抱信心。（李澤彤攝）

在爭先賽始終保持連勝，Sarah指出自己其實沒有特別傾向着重爭先賽，「無論哪個項目，世界盃怎樣贏都沒用，最重要還是奧運，我不想壓力太大、要全勝，尤其下站去澳洲跟主場的莫頓（Stephanie Morton）鬥，她今季世盃尚未出賽，體力一定比我好。」她又指出，其實德國及澳洲都有運動員，能力與她不相伯仲，「不會因為自己爭先賽拿到冠軍，就覺得自己無敵。」

總教練沈金康則認為李慧詩在競輪賽的表現很好，「其他車手都視她為最強敵人，所以設計戰術時都針對李慧詩，所以實際比賽時總很難按照自己的戰術去發揮，但她仍展現出自己的能力，十分出色，我很滿意她的比賽結果。」

沈教練說，在世界錦標賽前，李慧詩會去昆明訓練，「作針對性準備，從她能力上來講，希望再有一點提升空間，有利她在奧運爭取主動。」

香港單車隊總教練沈金康認為，李慧詩仍有進步空間。（粱鵬威攝）

近半年香港示威活動頻繁，不少體育活動都因而取消，令公眾也曾擔心單車世界盃能否如期舉行。李慧詩表示她跟其他車手都集中比賽，而且信任賽會安排，在單車館及酒店都感覺安全，「區選過後，大家的心情都放鬆了許多，加上中大及理大的事件後，大家都有點累了。」

Sarah坦言擔憂年輕人，寄語大家要懷抱信心：「會怕也會擔心，因為很多都是在讀書的小朋友，希望大家都三思而後行，好多方法可以表達我們的訴求，可能這一刻覺得這方法可以，但未來的日子，會因為這方法而走得更艱難，要知道我們青年人是有未來的，香港也是我們的家，不要覺得必死無疑，也要抱住信心，有希望地面對每一個難關。」