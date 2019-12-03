【金球獎】美斯力壓雲迪積克　破紀錄6度登頂　C朗排第三缺席盛會

《法國足球》雜誌舉辦的金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮周二（2日）於巴黎舉行，西甲班霸巴塞隆拿前鋒美斯（Lionel Messi）以大熱姿態，力壓利物浦球星雲迪積克（Virgil van Dijk），破紀錄第六度奪得金球獎，而「宿敵」C朗拿度（Cristiano Ronaldo）獲第三名，他未有出席頒獎禮。

32歲的美斯之前已第6度當選FIFA世界足球先生，他上季贏得個人第10次西甲冠軍，在代表巴塞上陣的36場比賽，合共取得36個入球及交出13次助攻，加上今季在聯賽有8個入球及5次助攻，令他成功贏得傳媒支持，在本月9日截止的投票中力壓雲迪積克奪獎。

美斯當日與家人乘坐私人飛機到巴黎現場出席頒獎禮，其妻赴會前在社交網留言：「今天是個大日子」。

美斯一家人乘坐私人飛機到巴黎出席頒獎禮。（Twitter圖片）

美斯正在步入金球獎頒獎禮會場。（影片截圖）

MESSI, MESSI, MESSI...



Look who's here, ready to walk on the red carpet! 👀 #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2 — #BallondOr (@francefootball) 2019年12月2日

美斯在台上發表得獎感言稱：「我要感謝所有投票支持我的記者，他們都希望我獲得這一個。今天是我奪得第六屆金球獎的日子，這個時刻與別不同，因為我和我的家人和孩子一起出席。我希望可以繼續（踢足球）一段長時間，即使終有一天會退休，但我其實很幸運，我未來還有很美好的時光。」

總括金球獎投票前5名順序為美斯、雲迪積克、C朗、沙迪奧文尼（Sadio Mane）與沙拿（Mohamed Salah），當中利物浦佔去三席，成績斐然。

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大會早前已公佈最後30強候選名單，按以往慣例將會以倒數形式逐一公佈，當中效力巴塞隆拿的美斯（Lionel Messi），廣泛被看好可以歷史性第六度贏得這項榮譽；而早前當選歐洲最佳球員的利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk），被視為有力挑戰美斯的人選之一。