【金球獎2019】夏薩特透露心目中得獎人選　3人精選無C朗美斯

金球獎得主下周就會揭曉，現時大熱除了理所當然的兩大球王：美斯（Lionel Messi）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）外，還有利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）。 不過皇家馬德里球星夏薩特（Eden Hazard）向傳媒透露自己心目中的得獎人選，沒有美斯亦無C朗，「夏薩特精選」竟然全部來自利物浦。

2019年金球獎於法國時間12月2日於巴黎揭曉，這個由足球記者投票選出的獎項被視為球壇最高個人榮譽，多年來都為C朗及美斯壟斷，二人10年的「統治期」到去年才被於俄羅斯世界盃有出色表現的克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric）打破。

外界預期C朗在金球獎投票中會得第3。（Getty Images）

美斯與雲迪積克的票數或會十分接近。（Getty Images）

利物浦去季勇奪歐聯，多名球員表現神勇，雲迪積克、文尼及沙拿都成為今年多個個人大獎的熱門得獎人選，夏薩特就認為3人之中應該成為得獎者。

夏薩特接受法國報章《巴黎人》（Le Parisien）訪問說：「我會將它（金球獎）交給一名利物浦球員。」

夏薩特認為今球獎一定要給其中一名利物浦球員。（Getty Images）

夏薩特認為文尼若贏得上屆非國盃，那肯定會得金球獎。（Getty Images）

「文尼、沙拿及雲迪積克都值得奪獎。如果文尼能助塞內加爾贏得上屆非國盃的話，那（他得獎）就肯定毫無懸念了，那有多美好。」夏薩特說：「Momo（沙拿）是我的好朋友，若果他得獎，對非洲及英格蘭足球都是件好事。」

夏薩特稱與沙拿份屬好友，希望老友會得到這個球壇一大殊榮。（Getty Images）

外界預期VVD美斯旗鼓相當

外國傳媒預期，VVD與巴塞隆拿球王美斯於金球獎投票票數會相當接近，至於C朗就會得第三。雲迪積克已贏得了歐洲足協年度最佳球員，於國際足協的世界足球先生本來是大熱，最後美斯得獎，故今次金球獎花落誰家，仍是未知之數。