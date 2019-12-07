【邱益忠】構思3年的健身頒獎禮　黃金寶擔任主禮嘉賓道出重點

NBA近年開始舉行頒獎典禮，得獎者最有型有款，成為萬眾焦點。這種「娛樂體育不分家」的做法，讓體育史上留下星光璀璨、熱熱鬧鬧的場面。（以現今科技來說，似乎用歷史頻道更為合適……）筆者於2011至2016年，先後為多間初創企業擔任創業顧問，曾協助他們贏得滙豐青年創業大獎及新星服務品牌等等。 我一直想何時才有一個屬於健身及運動業界的頒獎典禮，表揚體適能業界人士？構思三年，今年終於有機會以籌委組長身分，籌辦《第一屆BeFit全民健身頒獎典禮》。我認為無論個人或品牌，最重要不是看收入及盈利，而是有沒有心去回饋社會，幫助更多人愛上運動，透過運動改善健康。同時，他們是否懂得推廣自己，並保持謙虛之心，自我增值。 文：邱益忠

五位評審中，兩位分別是體適能業界及健美界專家，三位來自測量界、傳媒界及非牟利青年服務機構，令選舉保持公平。得獎名單絕對保密，直至頒獎當天才公布。頒獎禮邀請到「亞洲車神」黃金寶擔任主禮嘉賓，他認為熱情及定期吸收不同專業知識，是一個私人教練的必需條件。他感到體適能行業剛剛踏入發展的高峰期，鼓勵業界人士發揮最大熱誠，鼓勵大眾運動。

另一位主禮嘉賓「私教之父」黃慎堅是香港第一位私人教練，並於1992年成立AASFP，被譽為業界的釀酒師，在亞洲培訓了20多萬名私人教練。他希望「全民健身」的概念可以慢慢開花，而教練以健康的心態及形象去鼓勵市民做運動是相當重要的。

「亞洲車神」黃金寶擔任主禮嘉賓，大批教練化身為小粉絲找他合照。（邱益忠提供／邱年斌攝）

香港浸會大學社會科學院副院長、體育及運動學系教授鍾伯光博士，榮獲「BeFit 體適能業界成就獎」。得獎固然實至名歸，他笑言自己「未夠老」未有資格得獎，但回想當年和黃慎堅把體適能的概念帶到香港，不經不覺已經三十多年，「當年Physical Fitness仍未有中文譯名，國內翻譯依然叫做身體素質」。鍾博士笑言自己依然保持鍛煉，力保腹肌，對自己是一個終身承諾。他勉勵各位教練一起努力，為香港人的健康一起打拼。

「BeFit 體適能業界成就獎」得主鍾伯光（左）實至名歸，由「私教之父」黃慎堅頒獎。（邱益忠提供／邱年斌攝）

8位「BeFit 優質私人教練」中不乏勵志故事，如九十後教練馬家衡會考時只顧踢波，成績單上科科紅，方發現自己離不開運動行業，故努力考取教練牌，現時不但成為兒童體適能導師，更和拍檔余鴻英成立自家品牌，在國內及香港培育人才，並為香港約200間幼兒園提供服務。做到由小到大灌輸運動知識，「唔會喊住做運動」，讓他榮膺今次選舉的「雙獎王」。

另一位「雙獎王」是入行超過13年的黃家灝（Lawrence），他精通各項運動，由籃球、馬拉松到三項鐵人，是著名的adidas專業教練。他協助著名創作歌手陳奐仁，由大肥仔改造為肌男，又成立自己的健身中心與不少退役運動員合作，為市民提供專業運動員的訓練模式，部份更是NBA球員常用的訓練方式。

8位榮獲「BeFit 優質私人教練」，左起，張智誠、馬家衡、黃家灝、歐鴻斌、關梓陽、何永鏗、林敬良及張鳳群。（邱益忠提供／邱年斌攝）

遇上嚴重受傷，你會選擇東山再起，還是自暴自棄？林敬良（Allen）曾因一次斷腳而行動不便，追巴士也「慢過阿婆」，令他決心透過物理治療完成復健，最後不但康復，更成為精英教教，激勵過百位市民完成修身目標。「健身係我好鍾意嘅求生技能，如果有下一世，我都會做健身教練」！

林敬良嚴重受傷後，決定努力鍛煉，最終成為出色的健身教練。（邱益忠提供）

健美運動員何永鏗一向好學，加上陽光笑容及無限正能量，被譽為健身界的白馬王子。而他曾於2016年至2018年於浸大擔任兼職體育導師，努力培育新一代，除榮獲今次獎項，早於去年已獲選為灣仔區傑出青年！而張鳳群（Helen）是今唯一獲獎的女教練，入行20年不斷自我增值，可能是香港得到最多教練證書的教練。她兩年前成立普拉提訓練中心，推廣普拉提、產前產後運動以及BB按摩，深受普拉提愛好者歡迎，「多謝我老公唔需要我做煮飯婆，比我可以尋夢」。

關梓陽有多個身份，包括藝員。（關梓陽facebook）

肥仔一定是潛力股。曾因太肥未能入選藝員訓練班的關梓陽，經過五年努力，開始在藝員、創業家及健身教練上發光發亮。而本身是模特兒的張智誠（Lewis），年紀輕輕便擁有豐富的管理經驗，加上今年為《香港小姐2019競選》指導一眾佳麗修身特訓，而闖出名堂。

而「九十後」的歐鴻斌是星級教練杜德智的入室弟子，除了推行公園健身，經常義務為長者、精神病康復者、學生等提供訓練，回饋社會。

筆者期望每年都能夠籌辦健身業界的頒獎典禮，將運動風氣在大眾傳播。這是我作為運動公關的一大任務。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】