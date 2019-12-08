【花式溜冰】羽生結弦陳巍四周跳大戰　耶魯生再勝冰王子三連冠

花式溜冰大獎賽總決賽上演一幕精彩的雙王對決：羽生結弦與陳巍在自由滑同樣做出驚人的5次四周跳，結果20歲的耶魯生陳巍以335.2分，再次擊敗偶像羽生結弦取得三連冠。

比賽日（12月7日）剛好是羽生結弦的25歲生日，這位日本冰王子曾經無人能及，2013至16年在大獎賽總決賽四連霸──直至美籍華裔的小伙子陳巍出現。

陳巍自從2016/17賽季升上成人組作賽，大賽金牌幾乎手到拿來，首次大獎賽決賽不敵羽生結弦得銀牌，之後連續三年封王。

一套動作五次四周跳，數年前仍是無法想像的數字，這兩位站在世界之巔的選手，互相推動下將花式溜冰運動帶上另一個層次。羽生說，「間中有人質疑花式溜冰是否運動，在這裏我真的感到它是一項運動。」較可惜的是，羽生動作出現重大失誤，令他以44分之差，連續兩年屈居陳巍之後得銀牌。

兩大溜冰王者對決（按圖進入）

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賽後兩人識英雄重英雄，陳巍領獎時羽生結弦在旁大方鼓掌，笑得有如自己得金牌那樣高興，陳巍亦表明：「能夠跟結弦一起作賽已是了不起的榮譽。我仰慕他多年，他一直是我的偶像，即使是現在，他對我而言仍然是一個溜冰之神。」

俄羅斯美少女包辦三甲 冬奧冠軍竟包尾（按圖進入）

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俄羅斯美少女包辦三甲

女子組賽事方面，平昌冬奧金牌得主薩姬杜娃（Alina Zagitova）在六名出場選手中排第六，令人意外。即使這位17歲溜冰女王表演現和狀態未如理想，仍然阻止不了俄羅斯選手稱霸女子組賽事：三位第一年升上成人組作賽的俄羅斯「小師妹」，包辦三甲。

一如賽前所料，以一招美少女轉身比賽期間將戰衣變色的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova），與同樣15歲、早前打破得分紀錄兼系出名門的托路索娃（Alexandra Trusova），上演一場難度大戰，她們的自由滑動作再次包含難度最高的四周跳動作，可是兩人均先後失手，反令少年組冠軍、成功做出三次三周跳的16歲美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia）以247.59的今季最高得分奪得金牌，舒查巴高娃以7分之微得第二，托路索娃以233分得季軍。

男子組自由滑賽事

女子組自由滑賽事