【西甲】祖亞昆創最年長「戴帽」紀錄　舊紀錄由皇馬傳奇保持55年

說起祖亞昆，稍有年資的球迷會記起2002年世界盃8強「慘劇」。 轉眼十幾年，老牌翼鋒依然馳騁綠茵場，昨晚（9日）更在西甲創紀錄。他為貝迪斯正選上陣，開賽僅20分鐘便大演帽子戲法，助球隊險勝畢爾包3：2。三個入球均在禁局內相若位置起腳，同樣在遠柱入網。祖亞昆人生首次「戴帽」，更打破保持超過半世紀的紀錄。

祖亞昆已38歲，仍是貝迪斯隊長，更是主力，今季在西甲僅一場沒有上陣。他在今戰對畢爾包正選上陣，開賽兩分鐘殺入小禁區，移後接應隊友傳中，控定再窩利抽射遠柱網仔，先開紀錄。

祖亞昆38歲依然有活力。（視覺中國）

一不離二，祖亞昆在11分鐘在小禁區「畸角位」接應橫傳，面對畢爾包守衛防守，又用「食胡」右腳燙射。射門去勢雖弱，但勝在角度刁鑽，剛好彈中遠柱內側彈入。

貝迪斯球迷齊為老隊長歡呼。（視覺中國）

領先兩球的貝迪斯，把握畢爾包後防露出空位，策動反擊，於20分鐘再入一球。貝迪斯以三敵四，祖亞昆接應羅倫摩朗傳送，走入禁區左路。面對皮球位置「唔就腳」，祖亞昆稍稍擺橫身軀，再次起右腳，又再次於遠柱網仔入網，職業生涯第20個球季首次演出帽子戲法。他更以38歲140日之齡，打破西甲最年長帽子戲法球員紀錄，舊紀錄為皇家馬德里傳奇前鋒迪史堤芬奴於1964年3月創出的37歲255日。

來球位置不太完美，祖亞昆堅持用右腳。（視覺中國）

貝迪斯遙遙領先3球，最後抵住畢爾包反撲，險勝3比2。祖亞昆連中三元，亦助球隊取得聯賽3連勝。他賽後表示永不忘記這一天。這名翼鋒過去效力過華倫西亞、馬拉加及意甲費倫天拿，2015年重返成名地貝迪斯。他曾54次代表西班牙，出戰2002、06年世界盃及2004年歐國盃。但2002年日韓世界盃8強對韓國，該是他國家隊的悲刻。他於加時落底傳中造成「黃金入球」，旁證卻指皮球早已出界，事後影片證實為誤判，繼而在互射12碼階段操刀被救出。