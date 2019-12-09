【禁藥風波】WADA制裁俄羅斯　4年內全面禁賽　世界盃亦受牽連

世界反興奮劑機構（WADA）周一（9日）宣布，禁止俄羅斯未來4年參加任何大型運動賽事，部分沒有牽涉服用禁藥的俄國運動員，來年東京奧運只能以獨立運動員身分參賽。4年禁賽令更影響到足球代表隊，俄羅斯國家隊被禁參加2022年卡塔爾世界盃。

根據WADA調查員及奧委會的報告指出，證據證明俄羅斯在1月提交莫斯科實驗室的運動員藥檢報告中，過百份運動員的紀錄數據被刪改過，隱瞞他們服用禁藥，更嘗試轉移視線指責告密者。WADA最後決定採取行動，禁止俄國未來4年派代表參加任何大型運動會，意味來年東京奧運及2022年卡塔爾世界盃，俄羅斯都會缺席。

俄羅斯被禁參加未來4年的大型運動會。（Getty Images）

2016年俄羅斯撐竿跳名將伊辛巴耶娃因禁藥裁決，無法參與里約奧運。（路透社）

獨立身分參賽不會播俄國國歌

俄羅斯運動員仍可以參加來年奧運，只要他們證明到自己未有牽涉在禁藥風波之中，就可以獨立運動員身分參賽，就算得獎，亦只會升起中立旗幟，亦不會播俄羅斯國歌。不過除非上訴成功，俄國國家隊鐵定不能參加2022年世界盃。舉辦2018年世界盃的俄羅斯，本來將於2021年3月開始世界盃外圍賽，爭取決賽周的入場券，但現時一切都處於陰霾之中。

俄羅斯國家隊被禁參加2022年世界盃。（路透社）

WADA原本的建議，俄羅斯未來4年內不能主辦任何世界大賽，並要放棄已擁有的主辦權，2022年男子世界排球錦標賽、2023年男子冰球世錦賽及滑雪是世界盃賽定將受牽連。來年歐洲國家盃將於12個國家舉行，俄羅斯為其中之一。不過，來年的歐國盃並未在提案之中，故他們將可以繼續參加及協辦來年夏天舉行的賽事。