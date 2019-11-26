【東京奧運】俄羅斯禁藥風波延續　或受5大制裁處分　下月有定案

世界反興奮劑機構（WADA）今年9月曾指出俄羅斯反禁藥組織（Russian Anti-Doping Agency）未有遵守反禁藥相關規定，並更改了運動員的藥檢資料。 就此日前WADA建議，制裁俄羅斯禁止參與明年東京奧運及4年來不能主辦大賽，議案將在下月9日的委員會會議上討論。如其建議一旦取納，明年東京奧運將不會出現俄羅斯的旗幟，而其餘於該國舉行的世錦賽賽事亦將受牽連。

俄羅斯禁藥風波遲遲未能平息，1月提交莫斯科實驗室的運動員藥檢報告中遭世界反禁藥組織檢視後懷疑，數據曾經被刪改，因此正式展開紀律程序後，日前WADA提出對俄羅斯制裁的建議。

WADA對俄羅斯制裁建議如下：

1. 4年內不能舉辦、競投或受權主辦世界大賽

2. 不能競投舉辦2032年奧運及殘疾人士奧運

3. 4年內不能在任何世界大賽事上展示國旗

4. 在沒有違規或未被禁藥事件受牽連的運動員，只可以中立身份參與世界大賽

5. 除非法律上或實際情況下不可行，否則俄羅斯必須放棄未來四年所擁有的國際賽事主辦權並重新分配予其他國家

《俄羅斯美少女舒查巴高或受牽連》

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如以上建議一旦獲接納，俄羅斯將繼里約奧運、平昌冬奧後，在2020年東京奧運及2022北京冬奥受到制裁。俄羅斯禁藥事宜自2015年起開始，並遭到國際田徑總會禁賽，連續兩屆缺席世界田徑錦標賽。其後118名運動員被禁止參與里約奧運，俄羅斯奧委會於2018年亦遭禁賽，運動員不能以俄羅斯的名義參加平昌冬奧。然而WADA是次的建議亦保留「清白」運動員的出賽權利，他們仍可以中立身份出賽，惟俄羅斯將不能升國旗及奏國歌。

2016年俄羅斯撐竿跳名將伊辛巴耶娃因此裁決，無法參與里約奧運。（路透社）

建議中俄羅斯4年內將不能主辦任何世界大賽，及放棄已擁有的主辦權，因此2022年男子世界排球錦標賽、2023年男子冰球世錦賽及滑雪是世界盃賽定將受牽連。惟明年的足球歐洲國家盃或不列在案。2020歐洲國家盃在12個城市舉行，其中俄羅斯的聖彼得堡承辦4場分組賽及一場8強賽事，但根據英國三大報之一的《衛報》（The Guardian）指，歐國盃只為洲際性賽事並不列入制裁方案中的「世界賽事」，故此聖彼得堡仍是歐國盃賽事場地之一。